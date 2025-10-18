Nueva manifestación hoy en Oviedo para exigir el fin de los peajes del Huerna y la AP-9 Esta concentración convocada por Daniel Ripa contra «un agravio histórico» llega un día después de la protesta que congregó a unas 5.000 personas en la capital de Asturias

En el centro de la imagen, Daniel Ripa, impulsor de la denuncia ante la Comisión Europea, en la protesta celebrada este viernes en Oviedo.

P. Á. Sábado, 18 de octubre 2025, 09:10 | Actualizado 09:25h. Comenta Compartir

Solo un día después de que se congregasen en Oviedo más de 5.000 personas para reclamar el fin del peaje del Huerna, la ciudadanía está llamada a acudir a una nueva jornada de protesta en la capital de Asturias. Será hoy, 18 de octubre, a las 12 horas en la plaza de España, frente a la Delegación del Gobierno, y de allí marchará hasta la Junta General del Principado.

Esta vez, la convocatoria corre a cargo de las organizaciones Uita, cooperativas de transportistas, la Plataforma Ciudadana Peaje del Huerna No!, y el exdiputado autonómico Daniel Ripa, impulsor de la denuncia ante la Comisión Europea (CE).

Además del peaje en la AP-66, también se exigirá la «eliminación inmediata» del pago en la AP-9, ambos declarados ilegales por la CE en 2021. La manifestación se plantea como una movilización ciudadana masiva ante lo que califican de «agravio histórico a la ciudadanía y a la economía del noroeste peninsular».

La AP-66, que conecta Asturias con la Meseta, es una de las más caras del país y su concesión se prolonga desde hace más de cinco décadas. Los convocantes denuncian que se ha convertido en «un muro económico» para transportistas, trabajadores, familias y empresas, que carecen de alternativas viarias viables y soportan sobrecostes que «lastran el desarrollo económico y profundizan el aislamiento estructural de Asturias, León y Galicia».

Por ello, reclaman el fin inmediato y definitivo del peaje del Huerna y la AP-9, la devolución de las cantidades cobradas ilegalmente desde 2021, una política de infraestructuras conforme a la legislación europea, que garantice igualdad territorial, y un plan justo y sostenible de inversiones en el noroeste peninsular.

Recuerdan los convocantes, que la Comisión Europea declaró ilegal en julio de 2025 la prórroga de la concesión de la AP-66, acordada en 2003 durante el Gobierno de José María Aznar y vigente entre 2021 y 2050, así como el mantenimiento de los peajes en la AP-9 gallega. En consecuencia, denuncian que todo cobro desde el 17 de octubre de 2021 es contrario al Derecho europeo.

Sin embargo, apuntan que el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, «ha decidido mantener el cobro de estos peajes, incumpliendo la normativa europea y perpetuando una situación injusta que penaliza al noroeste del país».