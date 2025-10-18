El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
En el centro de la imagen, Daniel Ripa, impulsor de la denuncia ante la Comisión Europea, en la protesta celebrada este viernes en Oviedo. Pablo Nosti

Nueva manifestación hoy en Oviedo para exigir el fin de los peajes del Huerna y la AP-9

Esta concentración convocada por Daniel Ripa contra «un agravio histórico» llega un día después de la protesta que congregó a unas 5.000 personas en la capital de Asturias

P. Á.

Sábado, 18 de octubre 2025, 09:10

Comenta

Solo un día después de que se congregasen en Oviedo más de 5.000 personas para reclamar el fin del peaje del Huerna, la ciudadanía está llamada a acudir a una nueva jornada de protesta en la capital de Asturias. Será hoy, 18 de octubre, a las 12 horas en la plaza de España, frente a la Delegación del Gobierno, y de allí marchará hasta la Junta General del Principado.

Esta vez, la convocatoria corre a cargo de las organizaciones Uita, cooperativas de transportistas, la Plataforma Ciudadana Peaje del Huerna No!, y el exdiputado autonómico Daniel Ripa, impulsor de la denuncia ante la Comisión Europea (CE).

Además del peaje en la AP-66, también se exigirá la «eliminación inmediata» del pago en la AP-9, ambos declarados ilegales por la CE en 2021. La manifestación se plantea como una movilización ciudadana masiva ante lo que califican de «agravio histórico a la ciudadanía y a la economía del noroeste peninsular».

Noticias relacionadas

La multitudinaria manifestación en Oviedo contra el peaje del Huerna, en imágenes

La multitudinaria manifestación en Oviedo contra el peaje del Huerna, en imágenes

Barbón: «Vengo a poner la cara por Asturias. Tenemos todas las de ganar»

Barbón: «Vengo a poner la cara por Asturias. Tenemos todas las de ganar»

Fuerza contra un peaje «injusto»: así te hemos contado en directo la manifestación

Fuerza contra un peaje «injusto»: así te hemos contado en directo la manifestación

Un montón de gente y una sola bandera

Un montón de gente y una sola bandera

«Es una tasa turística que llevamos años sufriendo los asturianos»

«Es una tasa turística que llevamos años sufriendo los asturianos»

17-O, ¿y ahora qué?

17-O, ¿y ahora qué?

La AP-66, que conecta Asturias con la Meseta, es una de las más caras del país y su concesión se prolonga desde hace más de cinco décadas. Los convocantes denuncian que se ha convertido en «un muro económico» para transportistas, trabajadores, familias y empresas, que carecen de alternativas viarias viables y soportan sobrecostes que «lastran el desarrollo económico y profundizan el aislamiento estructural de Asturias, León y Galicia».

Por ello, reclaman el fin inmediato y definitivo del peaje del Huerna y la AP-9, la devolución de las cantidades cobradas ilegalmente desde 2021, una política de infraestructuras conforme a la legislación europea, que garantice igualdad territorial, y un plan justo y sostenible de inversiones en el noroeste peninsular.

Recuerdan los convocantes, que la Comisión Europea declaró ilegal en julio de 2025 la prórroga de la concesión de la AP-66, acordada en 2003 durante el Gobierno de José María Aznar y vigente entre 2021 y 2050, así como el mantenimiento de los peajes en la AP-9 gallega. En consecuencia, denuncian que todo cobro desde el 17 de octubre de 2021 es contrario al Derecho europeo.

Sin embargo, apuntan que el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, «ha decidido mantener el cobro de estos peajes, incumpliendo la normativa europea y perpetuando una situación injusta que penaliza al noroeste del país».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  2. 2 Sin llamadas ni sms: una caída de la red Orange deja sin servicio a miles de clientes
  3. 3 Condenado un vecino de Gijón por telefonear a una casa de citas y llamar «puta» a su interlocutora
  4. 4 La Oreja de Van Gogh actuará en Gijón en la vuelta de Amaia Montero al grupo
  5. 5

    17-O Asturias, manifestación contra el peaje de la autopista del Huerna
  6. 6 Una Asturias unida se moviliza contra el peaje del Huerna
  7. 7 Agenda: todos los lugares a los que acudirá la Familia Real en Asturias durante los Premios Princesa
  8. 8

    Casi mil asturianos fallecieron desde enero a la espera de una ayuda a la dependencia
  9. 9

    Real Oviedo 0-2 Espanyol: Carrión no cambia a un Oviedo que vuelve a caer
  10. 10 Muere Ace Frehley, uno de los fundadores de Kiss, tras sufrir una trágica caída

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Nueva manifestación hoy en Oviedo para exigir el fin de los peajes del Huerna y la AP-9

Nueva manifestación hoy en Oviedo para exigir el fin de los peajes del Huerna y la AP-9