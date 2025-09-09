Asturias se vuelca con los suyos

Ana Moriyón Gijón Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La ceremonia de entrega de las Medallas de Asturias y de las distinciones de Hijos Predilectos e Hijos Adoptivos reunió bajo el techo del Auditorio Príncipe Felipe a una amplia representación de la vida política, cultural, empresarial y social asturiana para rendir homenaje a los galardonados. El presidente del Principado, Adrián Barbón, asistió acompañado por todo su Consejo de Gobierno: la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo; el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez; el de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez; el de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo; la consejera de Educación, Eva Ledo; la de Salud, Concepción Saavedra; la de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez; la de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco; el de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez; y el de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, también coordinador general de IU Asturias.

Como segunda autoridad del Principado, el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, se situó en las primeras filas junto al resto de los miembros de la Mesa del Parlamento asturiano y a una nutrida representación de los grupos políticos: el PSOE, encabezado por Dolores Carcedo; el PP, con su presidente regional, Álvaro Queipo; la diputada de IU Delia Campomanes; y el secretario general de Foro, Adrián Pumares, que acudió acompañado por la presidenta de la formación y alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, junto a otros dirigentes del partido. También estuvieron presentes diputados nacionales, senadores por Asturias y numerosos alcaldes, con la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, Cecilia Pérez, al frente. A la cita acudieron además los expresidentes asturianos Pedro de Silva, Juan Luis Rodríguez Vigil y Javier Fernández.

La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, quiso además lanzar un mensaje en favor de la concordia en el Día de Asturias, con el deseo de que la región se mantenga «como un valle y no una trinchera». Entre los invitados figuraron asimismo el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús María Chamorro; el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde; el presidente de la Academia de la Llingua Asturiana, Xosé Antón González Riaño, y el síndico mayor, Roberto Fernández Llera.

La representación militar estuvo encabezada por el coronel Francisco Javier Puente, mientras que el ámbito social contó con la presencia del padre Ángel. El mundo empresarial no faltó a la cita la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), María Calvo; el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres; la secretaria general de la Cámara de Avilés, Carmen Fernández; y su homólogo en Gijón, Álvaro Alonso. Y el movimiento sindical estuvo representado por los máximos dirigentes en Asturias de UGT y CCOO, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico, respectivamente.