Avilés, Mieres, Candás y Luanco, nuevos destinos 'rurales' de Asturias

Avilés es la tercera ciudad en población y tirón económico de Asturias. Tiene más habitantes, supera los 75.000, que capitales de provincia como, por ejemplo, Ávila o Segovia. Arcelor la convierte, junto a Gijón, en la capital de la siderurgia del norte. Su cercanía con el aeropuerto, en la ciudad con mayor conectividad aérea de la región. Cuenta con centros comerciales, alojamientos de cinco estrellas y profusa oferta hostelera. Sin embargo, para muchos españoles, Avilés es un destino a visitar cuando buscan pasar las vacaciones o una escapada de fin de semana haciendo 'turismo rural'.

Así lo advierte Mónica Blanco, que no solo es la vicepresidenta de Operadores Turísticos y Agencias de Viaje de Asturias (OTAVA), sino también la propietaria de una agencia de viajes receptiva. Es decir, que vende estancias en Asturias a personas viajeros del resto de España o del extranjero.

Y es con los nacionales con los que se está encontrando esa curiosa visión del turismo rural. «Hay mucha demanda, pero cuando buscan alojamiento te hablan de Avilés, que es una ciudad totalmente urbana». Pero no solo la villa del Adelantado entra dentro de esa oferta 'rural'. «También piden Mieres, Candás o Luanco», todas ellas vidas con población urbana, la capital del Caudal cuenta con su propio campus de la Universidad de Oviedo, o que multiplican población en verano, como ocurre con las capitales de Carreño y Gozón.

«Los viajeros tienen un concepto muy diferente al nuestro sobre lo que es turismo rural. Para nosotros, eso significa alojarnos en alguna casa rural, en alguna aldea o en espacios naturales donde poder desconectar. Sin embargo, la demanda que estamos recibiendo es que quieren turismo rural pero en villas pobladas, en las que haya, por supuesto, más de un bar y dispongan de comercios que visitar».

Explica Blanco que no habla de pocos viajeros. «Cada vez más son los que piden alojamiento rural, pero en villas o poblaciones que ninguno de nosotros calificaría de esa forma». No quieren, «lugares despoblados», sino lugares «con mucha vida».

Y pone un ejemplo que, confiesa, «si no hubiera vivido en primera persona, no me lo hubiera creído». En pleno 15 de agosto, temporada alta por excelencia en el turismo español, «llegó a un pueblo en el que yo estaba un grupo de ocho personas. Nada más llegar, le dijeron al propietario que se marchaban, que no pensaban quedarse allí, ya que solo había montañas».

Explica la vicepresidenta de OTAVA que ese propietario no engañó, en ningún caso, a los viajeros. «Todo lo contrario, en la oferta se ven perfectamente las imágenes de la casa, de su localización, de montañas por todas partes», así que entiende que «o el grupo no había analizado previamente a dónde iban o esperaban que, además de montañas, hubiera algo más». Con las mismas, «se fueron. Dijeron que iban a buscar alojamiento en Oviedo. Recuerdo que era el puente del 15 de agosto, así que no creo que hayan encontrado nada».

Sobre la situación del turismo rural asturiano, Blanco tiene claro que es una oferta «muy conocida por los asturianos» y muy utilizada «entre los jóvenes». Es el perfil del viajero de más de 30 años y procedente de otras comunidades el que considera rural ofertas de alojamiento que son, en realidad, urbanas.

Ofertas falsas

Aboga Mónica Blanco por comercializar paquetes, «aunque, a vedes, es difícil, porque hay propietarios que solo abren algunos meses al año». Pese a esa dificultad, insiste en «contar siempre con profesionales», ya que ha podido comprobar como en centrales de reserva «los datos no son del todo exacto».

Por ejemplo, «hablar de playa a 15 kilómetros, cuando hay mucha más distancia». O, de Oviedo a 50 kilómetros, 'obviando' que, para llegar, hay que atravesar el puerto Ventana. «Es un engaño».

