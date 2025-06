Asturias arranca con lleno turístico un verano en el que supera las 128.000 plazas de alojamiento

La cifra a batir, si es que se quiere seguir subiendo escalones en el Paraíso Natural como destino turístico, supera el millón y medio. ... Fueron 1.565.463 las personas que, el año pasado, optaron por Asturias como lugar de veraneo. Entre junio y septiembre se lograron los mejores resultados en un verano, con un incremento del 1% respecto al mismo periodo, pero de 2023. Una tendencia que siguió durante todo el año, cuando 2024 cerró con récord turístico: 2,8 millones de viajeros visitaron la región entre enero y diciembre del pasado año.

Cierto que la subida llegó de la mano de los hoteles y los apartamentos turísticos, que aumentaron su volumen de clientes un 2 y un 14%, respectivamente. Porque tanto la oferta rural, que bajó un 1% en clientes, como la de campings, que lo hizo un 5%, restaron en lugar de sumar.

Unas cifras casi clonadas en la variable que realmente afecta a la rentabilidad, además de la del precio: las pernoctaciones. El verano pasado se vendieron más estancias que en ningún otro verano, 4.219.864. Un ligero incremento del 1% respecto a 2023 debido, otra vez, a la caída de la oferta rural, vendió un 4% menos, y de la de campings, que cayó un 3%. Como en el análisis de los viajeros, los hoteles mantuvieron el tipo, con un 1% más, y los apartamentos turísticos pusieron lo que faltaba al crecer un 22%.

Superar el récord de 2024

Conocidos los números del pasado, la impresión del sector es que los del futuro serán mejores. «Parece que el verano lleva un ritmo de reservas bueno y ha mejorado el precio medio», asegura Fernando Corral. El vicepresidente de Otea es uno de los mayores expertos en hotelería y solo espera que «nada lo estropee».

Con tiento se pronuncia también Ana Soberón. La vicepresidenta del Clúster Rural, una de las voces más críticas con la lenta de recuperación del sector rural tras la pandemia, tiene claro que «del verano no esperamos otra cosa que sea bueno, pero no queremos vender la piel del oso antes de cazarla». Sí confiesa ella que «las sensaciones son buenas», pero advierte de que «aún hay plazas libres». Una disponibilidad, ojo, solo para principios de julio o la última semana de agosto. «Ahí entran las reservas más lento, como ya ocurre en los últimos años».

Ampliar Un grupo de turistas realiza una visita guiada por el centro de Oviedo. Álex Piña

¿Y en los campamentos de verano? Laura Arias, la presidenta de Campings de Asturias se muestra muy optimista. «La verdad es que tenemos muy buenas expectativas para este verano», explica, con la novedad, ya iniciada en años anteriores, del viajero que viene con mascota. «Cada vez son más los que vienen con sus animales de compañía, admitidos en la mayoría de nuestros alojamientos».

En principio, las estadísticas de la principal central de reservas por internet, Booking, apuntan a que esas sensaciones se convertirán en realidad. El primer fin de semana del verano 2025, el del 21 y 22 de junio, la oferta urbana y de playa se llenó. Los alojamientos de cinco y cuatro categorías fueron los primeros en quedar sin plazas. Para este, con el que cierra junio, las reservas superaban ya el 90% de media, con especial demanda en Gijón y Avilés.

¿Hotel o piso?

Pero el verano asturiano no es, desde la pandemia, solo cosa de la oferta reglada. Si en 2016, con la puesta en marcha del Registro Turístico en Asturias, las viviendas particulares, ya sean pisos, ya sean casas, comenzaron a darse de alta como alojamiento para turistas, durante la covid y después la oferta se ha disparado. y la demanda.

Un crecimiento doble, de alojamientos y de turistas que optan por ellos, que ha hecho saltar las alarmas del sector turístico convencional. De ahí que el Principado esté ultimando un nuevo decreto que restringe la apertura de nuevas Viviendas de Uso Turístico (VUT) y de Viviendas Vacacionales (VV).

El presidente de Casocia, que aglutina a propietarios, lo tiene claro: «Representamos a más de 6.000 VUTs, tenemos que estar en la Mesa de Turismo», dice Iván Rodríguez que defiende no solo «la legalidad», sino «la calidad» de la oferta que realiza.

Una guerra legal abierta entre la oferta convencional y la particular cuyos ecos no están, o no parece, llegando al consumidor. A la hora de reservar, el turista apuesta por la ubicación del alojamiento y, claro, por el precio. Este año, en Asturias tienen 128.572 plazas para elegir. A finales de septiembre se sabrá si hubo gente para tanta cama.