«Algo que no pintaba bien», pero «se cogió muy a tiempo»

Hace cinco años, el 20 de octubre de 2020, recién celebrado el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, a Isabel González le encontraron en el pecho «algo raro, que no pintaba bien» y que «yo no había notado en absoluto». Ese «algo» resultó ser un carcinoma, del que «apenas me quedan secuelas» gracias, en buena medida, a que ese día acudió a uno de los controles que realiza el Servicio de Salud del Principado (Sespa) para la detección precoz de este tipo de tumores. Un programa que cumplió plenamente su función con Isabel: «Se cogió muy a tiempo. Si no llego a ir a esa cita, no sé qué hubiera pasado, porque no se notaba nada».

Hoy, Día Mundial contra el Cáncer de Mama de 2025, su caso sirve para insistir en «la importancia de mirarse periódicamente, de no dejar pasar la cita cuando te llaman para una mamografía o una consulta de control». Un mensaje más necesario que nunca después de que trascendiese públicamente un fallo en el sistema de cribado andaluz que tiene en vilo a más de 2.000 mujeres: «Lo que pasó en Andalucía es que, pudiendo llegar a tiempo, igual se llegó tarde», reflexiona Isabel González.

Esta gijonesa de 50 años, madre de Pablo y Claudia, tenía 45 cuando le diagnosticaron un tumor maligno en el pecho. Por edad, no entraba en la población diana del programa de detección precoz del Principado. Pero «mi madre también tuvo cáncer de mama, que con los años le hizo metástasis en los huesos». Así que ella está considerada grupo de riesgo. De ahí que el Sespa ya le hiciera entonces mamografías y exploraciones periódicas. «Cada vez hay más mujeres con cáncer de mama y cada vez más jóvenes. Hacerse controles es la única manera que tenemos de evitar metástasis o que la situación se complique», subraya esta profesional del sector turístico, que trabaja en una central de reservas. En menos de un mes, a Isabel le hicieron todas las pruebas necesarias para confirmar el diagnóstico y la operaron. Ni precisó vaciado de los ganglios axilares ni tratamiento de quimioterapia. «Sí tuve que dar 20 sesiones de radioterapia y me quedó una cicatriz en una esquinina del pecho izquierdo», comenta.

El 91% de los resultados son normales

Eso sí, «el disgusto te lo llevas contigo, porque cuando te dicen que tienes cáncer se te viene el mundo encima». No obstante, Isabel González, de naturaleza optimista, considera que, si bien «hay que permanecer alerta, no se puede estar todo el tiempo pensando en la enfermedad y en lo que podría pasar. Tienes que vivir día a día».

Su historia pone en valor un programa de cribado en el que la Consejería de Salud lleva volcándose desde 1991. «A las mujeres, cuando cumplen 50 años, se les envía una carta de presentación del programa. Y unos tres meses después, les enviamos la primera cita para el cribado, que consiste en una mamografía de cada pecho», explican fuentes de Salud Pública. Si el resultado de la prueba es normal, lo que ocurre en el 91% de los casos, se les comunicará por escrito «en las siguientes semanas» y la Unidad de Detección Precoz volverá a citarlas en un plazo de dos años.

Al 9% restante, se le encargarán estudios complementarios o un seguimiento precoz a los seis o doce meses, en función de la situación clínica. Cuando el cribado indica la presencia de un tumor, «el 3% de las mujeres son valoradas en el mismo día por un especialista; el 32% en una semana; el 60% antes de quince días; y el 81% en cuestión de un mes», según datos facilitados por Salud Pública, en los que también se refleja que, «en términos globales, el 57,7% de las mujeres son diagnosticadas en la primera semana».

77.569 Citaciones en 2024 La Consejería de Salud invita a participar en su cribado de cáncer de mama a entre 69.000 y 78.000 mujeres cada año. Se realizan esta mamografía preventiva el 73%. En la mayoría de los casos, un 91%, el resultado de las pruebas es normal

Cada año, la Consejería cita entre 69.000 y 78.000 mujeres. En 2024, concretamente, fueron 77.569. Participaron en el cribado el 73%. «Aunque no es habitual que suceda, cuando una mujer se pone en contacto con su Unidad refiriendo que no ha recibido el resultado de su mamografía, se comprueba, se le informa y se le vuelve a enviar de nuevo si así lo solicita», explica. Lo mismo ocurre cuando una mujer considera que no ha sido citada en tiempo y forma: «Se comprueba en la aplicación informática, se aclara la información y, si procede, se le asigna cita nuevamente».

Gracias al programa autonómico de cribado, en Asturias se detectan entre 316 y 492 cánceres de mama anualmente, que «son el 60% de los casos que se diagnostican en mujeres que no tenían un tumor previo y en el grupo de edad que conforma la población diana». Esto es, de 50 a 71 años, una franja etaria que se irá ampliando hasta los 74 años de aquí a 2028. «El 69% de las lesiones que se descubren están en estadios iniciales. Fuera del programa, ese porcentaje se reduce al 38%», remarcan las autoridades sanitarias. Y nueve de cada diez diagnósticos tempranos no llegan a requerir tratamiento de quimioterapia.