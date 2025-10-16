El 20% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en 2024 en Asturias eran menores de 50 años

El vicepresidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias, Julio González Zapico, y el psico-oncólogo Martín Escandón, con pacientes oncológicas y familiares en la presentación de la campaña.

En 2024, en España 35.875 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama. En Asturias, 881; de las que un 20% en números redondos era menores de 50 años. Las cifras abruman. En términos generales, en palabras de Julio González Zapico, vicepresidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias, uno de cada dos varones sufrirán cáncer a lo largo de su vida y en el caso de las mujeres, una de cada tres. Pero también hay números para la esperanza. El cáncer de mama tiene una supervivencia media a cinco años del 85,5%.

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama, y con tal motivo la Asociación Española contra el Cáncer presentó este miércoles, en Oviedo, la nueva campaña. «Visibilizar» el cáncer y los medios para afrontarlo sigue siendo muy necesario. Se trata de una campaña muy especial cocreada y protagonizada por pacientes bajo el lema 'Nos lo tomamos a pecho'. Ellas, a viva voz, explican cómo en su día a día tras recibir el diagnóstico.

Es una campaña que apela «a los sentimientos y emociones porque de su mano conocemos cómo han pasado o cómo están pasando la enfermedad», abundó González Zapico.

De las 881 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en Asturias el pasado año, 350 personas han pasado por los servicios de la asociación, de ellas 301 mujeres con cáncer y 49 familiares, a quienes «es importante dirigirnos porque son un sustento, un valor fundamental en el proceso de acompañamiento». De las mujeres con cáncer que han pasado por la asociación, 172 son menores de 50 años, «un dato importante que nos hace reflexionar a todos y trabajar en pilares fundamentales como la investigación y el diagnóstico precoz».

Dicho esto, González Zapico destacó los importantes servicios que brinda la asociación: «El primero y más importante es esa atención las 24 horas, los 365 días, con el teléfono, que en definitiva te hace un triaje y te dirige a lo que necesitas en ese momento». También está «la ayuda psicológica, la logopedia, la atención social, los talleres...».

La carrera contra el cáncer, continuó, es «una lucha de toda la sociedad». Uno de los objetivos que están sobre la mesa es que «que en 2030, el setenta, el setenta y cinco por ciento de los de los cánceres se puedan curar». Para ello «todos los recursos, tanto públicos como en este caso los de esta asociación sin ánimo de lucro», son fundamentales.

En la sede de Oviedo, González Zapico y el psico-oncólogo de la asociación, MartínEscandón, mantuvieron un encuentro con pacientes oncológicas y familiares para abordar su día en día en el seno de la presentación de la nueva campaña.

Mónica Hevia: «En esta asociación hablas con gente que te comprende, es curativo» Cuando Mónica Hevia tenía 47 años, en el 2023, se encontró un bulto y se hizo una mamografía «por lo privado, porque hasta los 50 años no empiezan las mamografías por protocolo» en la Seguridad Social. «Un hallazgo casual que contaba que no iba a ser nada, un quiste de grasa, pero me dijeron que tenía un carcinoma». «Me atendieron muy rápido. Primero me operaron porque era de crecimiento muy rápido. Me tuvieron que quitar todo el pecho y todos los ganglios porque era tan rápido que en dos meses afectó a los ganglios, incluso uno era bastante malo», recuerda. Dos años después, tras someterse a quimioterapia y radioterapia, recibe un «tratamiento hormonal, que mínimo se alargará 5 años o más por la edad». ¿Cuándo estarás curada? Esta es la pregunta, dice, pero «cuando estás en este proceso, toda la vida eres una paciente oncológica. Siempre vas a tener ese miedo, siempre vas a notar algo y querer que te miren...». En medio de esta situación lanza un mensaje claro: «Se puede salir», e insiste en que «la actitud también influye mucho. En esta asociación hablas con gente que tiene tu mismo idioma porque aunque tengas familia que te apoye, que es súper importante, estás con otras personas que pasan por lo mismo, que puedes charlar y te entienden y te comprenden de verdad, te alivia. Es curativo. Aquí en la asociación me han ayudado un montón a nivel psicológico, hay logopeda, hay talleres...». «La Seguridad Social cubre ciertas cosas pero a veces somos muchas y hay listas de espera y aquí tenemos la oportunidad de que nos atiendan».

Carolina Suárez: «Hay que rodearse de personas positivas, lo negativo no suma» La avilesina Carolina Suárez tiene 53 años. En julio de 2023, durante una revisión ginecológica rutinaria, le detectaron «un pequeño bultito». Dos meses después, en el hospital de San Agustín, donde fue atendida, le dijeron que «era un cáncer de mama triple negativo, de los más agresivos». Le quitaron el tumor, sin tener que someterle a una mastectomía, y el ganglio centinela no estaba afectado, ya con eso me considero afortunada». Después llegó la quimio, «bastante dura, aunque nuevamente me considero afortunada porque no tuve náuseas, no tuve vómitos, pero sí malestar, revoltura, la comida no me sabía a nada, llegué a tener asco al agua y me encontraba muy cansada el día que recibía la quimio y al día siguiente, pero luego poco a poco iba espabilando». En su familia ha habido casos con cáncer, «pero que te lo digan a ti con 51 años, dos hijas de 19 y 16 años, te cae como un mazazo». Pero desde el principio adoptó «una actitud muy positiva, quería salir adelante y con el apoyo de la familia salí adelante». Dos años después, «sin muchas secuelas», salvo una neuropatía en la mano derecha y molestias en la mama del tumor, «vuelvo a sentirme afortunada». Tras una baja de año y medio, ha retomado su profesión de abogada y ahora está adaptada «a una nueva vida». La Asociación contra el Cáncer «me ayudó muchísimo» y lanza un consejo a quien acabe de recibir el diagnóstico: «Que no se venga abajo, que se rodee de gente positiva, la gente negativa no suma».

Ana María Álvarez: «Hay cosas que echamos de menos en el hospital» Ana María Álvarez tiene 42 años. Cuando estaba embaraza de tres meses, el pasado marzo, le dieron el diagnóstico: «Cáncer de mama». Tras pasar por una operación, quimio y radio, «tengo una niña sana», dice con orgullo. Recientemente, ha acabado «los tratamientos aunque continúo de baja porque tengo secuelas, tengo una neuropatía en manos y pies y linfedema en el brazo de la mama afectada». Psicológicamente, está recibiendo el apoyo de la asociación: «Descubrí los servicios de la asociación a raíz de tener la enfermedad y me están apoyando desde aquí» Un apoyo «íntegro» que, asegura, «no encuentras en el hospital, lo encuentras en la asociación. Estamos en muy buenas manos en el hospital, pero hay muchas cosas que los pacientes echamos en falta».