«La vida después del cáncer también merece dignidad y plenitud»

Ser escuchada también después de la enfermedad. De eso versó la primera jornada Mujer y Cáncer que organizó la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Asturias este miércoles en el Hotel Zentral, en Gijón, en la que participaron profesionales de la salud, la psicología y el trabajo social, así como mujeres supervivientes, tras detectar la necesidad de hablar de la vida después del cáncer.

«¿Qué pasa después del alta médica? Mi imagen corporal, mi sexualidad... Hay una serie de emociones que llegan después de haber estado luchando con el tigre, y es ahí cuando te das cuenta de muchas cosas», destacó Yolanda Calero, presidenta de la asociación en Asturias. La jornada comenzó con una mesa redonda que abordó los aspectos psicosociales después del cáncer, en la que participaron dos psicooncólogas de la AECC, Marina Fernández y María Jorge, y dos trabajadoras sociales de la entidad, Marta García y Rebeca Escandón.

Ampliar La portavoz socialista, Carmen Eva Pérez Ordieres; el edil de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, y el subdirector del Sespa, Víctor Manuel Rodríguez, en primera fila, asistieron a la jornada. Jesús Manuel Pardo

Analizaron las secuelas físicas y emocionales a las que hay que hacer frente después de ña emfermedad, como «la fatiga, el insomnio o el miedo a la recaída», y defendieron la importancia de reconocer los limites y confiar en los recursos propios de cada una. «Hay que permitirse sentir las emociones que vengan», apuntó Marina Fernández. Por su parte, María Jorge se centró en ese miedo a la recaída, al que definió como «natural pero paralizante» y recomendó afrontarlo con rutinas que aporten bienestar. «La planificación de actividades positivas es la base», recalcó.

Marta García y Rebeca Escandón recordaron los derechos laborales y sociales de las pacientes, destacando el derecho al olvido oncológico, que impide ser discriminadas, por ejemplo, al solicitar una hipoteca tras varios años sin recaídas.

Semilla para otras mujeres

La jornada continuó con diversas ponencias sobre bienestar físico, sexualidad y aspectos ginecológicos, para terminar con un taller de cuidados estéticos y una breve sesión de danza y movimiento corporal. «Es una semilla para que muchas mujeres encuentren fuerza, confianza y esperanza en el después. Porque la vida después del cáncer también debe ser vivida con plenitud y dignidad», remarcó el edil de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, quien animó a participar el domingo 28 en la V Carrera Contra el Cáncer.