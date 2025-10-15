'Nos lo tomamos a pecho', la nueva campaña que da voz a los pacientes y supervivientes de cáncer de mama La campaña denuncia la falta de comprensión social e institucional y recuerda que el 65% de las mujeres teme una recaída y una de cada cuatro afronta problemas económicos

El cáncer de mama sigue siendo el tumor más frecuente entre las mujeres en España: solo en 2024 se diagnosticaron 36.000 nuevos casos, de los cuales 881 correspondieron a Asturias. 172 personas menores de 50 años. Según datos del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), el 65% de las supervivientes teme una recaída, el 57% se preocupa por su aspecto físico y más de un tercio asegura tener una mala calidad de vida. A ello se suman las dificultades en la vida sexual (46%) y los problemas económicos que afectan a una de cada cuatro pacientes, especialmente a las más jóvenes.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre, la AECC en Asturias ha presentado la campaña 'Nos lo tomamos a pecho', una iniciativa cocreada y protagonizada por pacientes y supervivientes que busca visibilizar la experiencia real de convivir con la enfermedad más allá del diagnóstico y el tratamiento.

El proyecto nace de un proceso participativo en el que mujeres afectadas compartieron sus vivencias en el ámbito familiar, social, laboral y médico. El lema refleja la falta de comprensión que muchas sienten por parte de su entorno y de las instituciones sanitarias, y reivindica el reconocimiento de la carga emocional, física y social que implica el cáncer de mama.

La presentación tuvo lugar en la sede ovetense de la AECC con la participación de Yolanda Calero Torres, presidenta de la organización en Asturias; Julio González Zapico, vicepresidente; y el psico oncólogo Martín Escandón Álvarez, junto a siete pacientes y supervivientes que subrayaron la importancia de dar voz a quienes conviven con las secuelas de la enfermedad.

Un vídeo para generar conciencia

La pieza central de la campaña es un vídeo en el que familiares y allegados se dirigen directamente a las pacientes para mostrar empatía y reconocimiento. A través de testimonios emotivos, la iniciativa busca concienciar sobre la necesidad de acompañar y comprender mejor a las personas diagnosticadas.

Atención gratuita y permanente

En 2024, la AECC ofreció apoyo a 23.357 personas en España (20.080 pacientes y 3.285 familiares). En Asturias, atendió a 301 nuevos casos, con servicios gratuitos de psicooncología, atención social, logopedia, nutrición y ejercicio oncológico. Todos estos recursos están disponibles de manera gratuita a través del teléfono 900 100 036, operativo las 24 horas del día, los 365 días del año.