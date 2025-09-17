Así es el innovador sistema que se utilizará en el HUCA para limpiar sus 55.000 metros cuadrados de fachada Se trata de una limpieza con drones, adaptados para lanzar agua a presión y jabón biodegradable. Hoy se pusieron a prueba, con gran expectación entre los pacientes, en el edificio de Pediatría y de Consultas externas

M. Suárez Oviedo Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:54

La limpieza exterior del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se llevará a cabo mediante un nuevo sistema de drones, que hoy mismo se ponía a prueba en los edificios de Pediatría y de Consultas Externas con un Matrice 350 que causó gran expectación entre los pacientes. A este modelo de uso industrial «le hemos añadido unas modificaciones, adjuntando una lanza de alta presión con una manguera especial, que va conectada a una hidrolimpiadora», explicaba José Luis Bernabé, cofundador de la empresa malagueña (Clean Fly) contratada por el grupo Lacera -proveedor del servicio de limpieza del hospital- para llevar a cabo este trabajo.

«Nuestro sistema utiliza agua a presión, temperatura y un jabón biodegradable», apuntaba minutos antes de que el dron comenzase a sobrevolar la fachada lateral del HUCA que mira hacia Urgencias. El aparato comenzó a trabajar con más de una hora de retraso sobre el horario previsto, debido a una inspección de la Policía Nacional, que envió a dos de sus especialistas en este tipo de vehículos no pilotados para cerciorarse que todo estaba en regla y se habían adoptado las pertinentes medidas de seguridad.

El dron utilizado en las pruebas llegó a alcanzar los 25 metros de altura. Para desincrustar los restos de polución adheridos a la fachada, que «son bastante grasientos», según Bartolomé, se lanzó agua a 60 grados de temperatura. Con este nuevo procedimiento, «lo que buscamos es innovar y ser eficaces», aseguraba Diego Galeano, responsable de Operaciones del grupo empresarial que se ocupa de la limpieza e higienización del HUCA. Las fachadas del complejo hospitalario asturiano suman una superficie acristalada de 55.000 metros cuadrados, con cinco tipos de materiales diferentes. «Estamos aprovechando la tecnología existente para evitar los riesgos del trabajo en vertical, para llegar a zonas de difícil acceso y para reducir molestias», destacó Galeano.

Es la primera vez que se lleva a cabo en Asturias una limpieza de esta envergadura con drones, que hoy permitieron probar incluso cuál sería el efecto con y sin aclarado. «Es que se utiliza agua ionizada y jabón específico, parecido al de lavar los coches, que no dejan retales y no precisarían aclarado», precisó. Esta sesión de pruebas se prolongará hasta el día 20 y, a partir de ahí, se organizará la limpieza definitiva. El nuevo procedimiento no se basa únicamente en un dron que limpia. También interviene un Mavic 3 que tiene la función de supervisar la zona y grabar imágenes para analizar el proceso y su resultado.