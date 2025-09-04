Reformas en el Hospital Central de Asturias para mejorar su planta de Nefrología y su servicio de Urgencias

La Consejería de Salud ha aprovechado los meses de verano, en los que «se afecta menos a la actividad» asistencial, para llevar a cabo obras ... de mejora en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Concretamente, se ha intervenido en la planta de hospitalización de Nefrología y en el servicio de Urgencias, donde fue necesario cerrar algunos espacios para su adecuación.

En la planta donde ingresan los pacientes de Nefrología, las obras afectan a una superficie de 140 metros cuadrados. El cambio de ubicación de algunas habitaciones obligó a acondicionar los locales anexos de apoyo al servicio, generando dos salas de trabajo, una sala de espera, dos almacenes y un área de supervisión de enfermería. Durante la ejecución de los trabajos, a los enfermos nefrológicos que precisaron hospitalización se les buscó acomodo en otras plantas del HUCA.

En cuanto al servicio de Urgencias, el objetivo de las obras de reforma es ampliar y mejorar la zona de trabajo de Atención Urgente A. Aquí es donde se deriva a los pacientes con prioridad 1 y 2, es decir, a aquellos que presentan una clínica más grave y requieren, por tanto, de una asistencia médica más rápida.

Las obras, en este caso, consisten en ganar espacio en uno de los puestos de control de enfermería, optimizando la superficie existente. Una actuación que se lleva a cabo «con el fin de mejorar la capacidad de vigilancia y observación» sobre los enfermos que necesitan atención prioritaria en el servicio de Urgencias del HUCA.

«Son habituales»

Según explican fuentes de la Consejería de Salud, este tipo de obras «son habituales» en un hospital como el HUCA, buque insignia de la sanidad pública asturiana y centro de referencia para toda Asturias en las patologías más complejas. El complejo hospitalario de La Cadellada, que este año celebra el décimo aniversario de su inauguración, ha llegado a atender en un solo día más de 500 emergencias sanitarias, lo que da una idea del gran nivel de actividad que se registra en el HUCA.

Además de «habituales», las obras acometidas en la planta de hospitalización de Nefrología –la quinta– y en el servicio de Urgencias «se han ejecutado estos meses y en poco tiempo para afectar menos», subrayan desde la Consejería de Salud sobre unos trabajos que han mantenido inhabilitados los espacios objeto de reforma, con los trastornos inevitables que eso conlleva. En el caso del servicio de Urgencias, de hecho, las zonas afectadas por las obras estaban a la vista de pacientes y familiares.

Los trabajos llevados a cabo este verano en el Hospital Universitario Central de Asturias forman parte de la mejora continua de unas instalaciones que, aunque recientes, hay que adaptar a las necesidades que van surgiendo. En esta ocasión, se ha querido optimizar el espacio existente para mejorar las zonas de atención y trabajo del personal sanitario.