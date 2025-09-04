El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pacientes esperando a las puertas del servicio de Urgencias del HUCA. J. C. Román
Sanidad en Asturias

Reformas en el Hospital Central de Asturias para mejorar su planta de Nefrología y su servicio de Urgencias

Las obras se han llevado a cabo en los meses de verano para interferir lo menos posible en la actividad asistencial del HUCA

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Jueves, 4 de septiembre 2025, 06:08

La Consejería de Salud ha aprovechado los meses de verano, en los que «se afecta menos a la actividad» asistencial, para llevar a cabo obras ... de mejora en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Concretamente, se ha intervenido en la planta de hospitalización de Nefrología y en el servicio de Urgencias, donde fue necesario cerrar algunos espacios para su adecuación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  2. 2 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle
  3. 3 Atracan a mano armada un quiosco en Oviedo y retienen a una empleada
  4. 4 Dos heridos en un accidente entre una moto y un coche en Gijón
  5. 5 Vecinos de Llanes convocan una protesta por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España
  6. 6

    Un nuevo detenido de la banda de narcos a la que se le incautaron 304 kilos de coca en Gijón
  7. 7

    El plan de Perlora cifra su capacidad máxima de alojamiento en 600 plazas
  8. 8 Absueltos los dos policías de Gijón acusados de detención ilegal a una esteticista
  9. 9 Juan Cofiño sí irá a la misa del Día de Asturias por «institucionalidad», pero Barbón mantiene su plante por segundo año
  10. 10 El Real Oviedo expedienta a Hassan por su enfrentamiento verbal con Paunovic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Reformas en el Hospital Central de Asturias para mejorar su planta de Nefrología y su servicio de Urgencias

Reformas en el Hospital Central de Asturias para mejorar su planta de Nefrología y su servicio de Urgencias