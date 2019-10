José Andrés 'elimina' a Trump

José Andrés le puso una mácula al día en que Donald Trump anunció uno de los pocos éxitos rotundos de su presidencia: saboreaba aún la muerte de Abu Baker al-Baghdadi, líder del Estado Islámico, en una operación en Siria cuando acudió el domingo al Nationals Park de Washington para ver el quinto partido de las Series Mundiales de béisbol, que enfrentan a los Washington Nationals con los Houston Astros. Pero allí se topó con el escarnio del público, que saludó su presencia en el recinto al grito de «¡Enciérrenlo!» -en alusión al 'impeachment' puesto en marcha por los demócratas-, mientras aclamaba por el contrario al cocinero asturiano, furibundo detractor de la política migratoria del magnate y encargado de efectuar el lanzamiento inicial de un encuentro que terminó con victoria de los texanos por 7-1. Un honor reservado a muy pocos, que recayó en el cocinero mierense.

Rob Manfred, comisionado de la Major League Baseball (MLB), le había ofrecido a Trump la posibilidad de hacer ese lanzamiento inicial. «No lo sé. Tienen que vestirme con una gran armadura pesada. Me veré muy pesado. No me gusta eso», titubeó el republicano, que practicó el béisbol cuando estudiaba en la Academia Militar de Nueva York y es devoto de los Yankees. Sabía que no sería bien recibido. El distrito de Columbia, donde apenas obtuvo un 4% de los votos en las elecciones de 2016, es territorio hostil y los Nationals no querían verle en el montículo. «Los primeros lanzamientos los decidimos nosotros y había muchos otros candidatos antes», aclaró Mark Lerner, propietario de la franquicia.

La elección final fue una bofetada en toda regla al mandatario. El honor recayó en José Andrés, con el que el multimillonario mantuvo un largo pleito cuando el chef rompió el acuerdo que tenía con Trump para abrir un restaurante en su hotel de Washington después de que éste calificase de «criminales» y «violadores» a los inmigrantes mexicanos. El litigio se cerró con un pacto entre las partes, pero ni mucho menos resolvió sus diferencias. El chef , que ejerce de 'supestrella' en Estados Unidos, siguió clamando contra sus políticas y el pasado mes de enero organizó unos comedores de campaña para alimentar a miles de empleados federales que se quedaron sin trabajo durante el cierre gubernamental motivado por el desencuentro entre los demócratas y Trump por el muro en la frontera con México. Tres centenares de restaurantes de 35 estados se sumaron a la iniciativa solidaria, echando leña al fuego en la larga lista de desencuentros entre José Andrés y Trump.

Por ello, al presidente no le hizo ni pizca de gracia que José Andrés fuese el designado para abrir el partido y el veredicto de la grada fue claro, 'eliminando' al mandatario con sus abucheos, ovacionando al asturiano.