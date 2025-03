El accidente mortal de Villaviciosa ocurrió en el tramo de carretera más peligroso de Asturias

Ramón Muñiz Gijón Miércoles, 26 de marzo 2025, 06:50 | Actualizado 07:27h. Comenta Compartir

A las 11.15 de este martes la pericia de dos conductores profesionales evitó que esta noticia sea la de una nueva desgracia. Ambos circulaban por la Nacional 632, entre Villaviciosa y Gijón. El más veterano iba al volante de un Alsa, en sentido ascendente; pese a la línea continua la rueda invadía levemente el carril de sentido contrario. No cabe otra dado lo estrecho de la calzada y la sucesión de curvas. Cuando iba a superar la última antes de la recta de La Esperanza se encontró de frente un camión tolva, también con parte de la rueda en el carril contrario. Ambos profesionales se divisaron con el tiempo justo de frenar y corregir su posición.

No siempre ocurre. En ese mismo punto la mañana anterior un Peugeot 4007 GT se salió de su carril colisionando frontalmente con el Volkswagen Golf que iba subiendo, falleciendo su conductor durante el traslado al hospital. El accidente mortal ha devuelto a la actualidad este tramo de Nacional entre La Esperanza y Venta les Ranes de luctuosa fama.

En 2012 un informe del Real Automóvil Club de España (RACE) situó el tramo entre los tres más peligrosos de España, tras analizar la situación de 24.340 kilómetros de la red nacional. Trabajos posteriores mantuvieron esa llamada de atención. Una inspección que entonces realizó EL COMERCIO junto a la Asociación Española de Accidentología Vial detectó entonces barreras rígidas que suponían un peligro en caso de caída de motoristas; velocidades máximas de 70 por hora, excesivas dada la degradación del peralte, un firme con adherencia escasa y convivencia con ciclistas no señalizada.

Las mejoras ejecutadas desde entonces saltan a la vista. La línea continua impide adelantamientos, la velocidad máxima se rebajó a 50, la barrera rígida es más favorable a ciclistas y motoristas y «ejecutaron una cuneta que impide que el agua se embalse en el firme», detalla Constantino García, que lleva dos décadas viviendo junto al tramo del fatal accidente. Al margen de lo que los peritos determinen que ocurrió en la colisión frontal, los vecinos son concluyentes al hablar de la infraestructura: las mejoras han mitigado el riesgo, pero el peligro sigue siendo alto. Para seguir reduciéndolo demandan radares, multas, más iluminación y avisos del riesgo existente.

«Muchas veces hay gasoil, de algún camión o autobús que pierde, y eso y la lluvia pueden hacer que pierdas el control», detalla uno de los habituales. «Cuando viene un camión o un autobús de frente paso verdadero miedo; la carretera es muy estrecha y aunque agarra bien con el peso que llevan necesitan espacio para frenar», dice Constantino García. «Hay muchos pueblos que para llegar a la autovía tienen que venir aquí o dar mucho rodeo, se construyó mucho en ellos y ahora les va bien el turismo rural, lo que provoca que venga gente que no conoce la ruta», abunda.

La voz de la experiencia

«Quien conoce esta carretera va despacio», constata Aníbal Martínez, que suma 25 años conviviendo con ella. «En muchas partes no hay arcén y no sabes lo que te vas a encontrar al pasar la curva», agrega. «Le han hecho mejoras en el firme pero tiene un trazado difícil. Un poco más de ancho le vendría muy bien, pero sería muy complicado expropiar aquí», estima.

Los datos hablan. El siniestro mortal ocurrió en el punto kilométrico 58,700. El último anuario de accidentes del ministerio, editado en octubre tras procesar todos los datos de 2022, mantiene alrededor del punto kilométrico 59 el sitio más peligroso de la red nacional en Asturias y uno de los peores del país.

Para medir el riesgo los técnicos calculan el índice de peligrosidad, un cociente entre el tráfico de una vía y los accidentes que registra. La operación evidencia que una carretera con tres accidentes al año puede ser peor que otra con solo dos, si la primera apenas tiene usuarios. El índice de peligrosidad medio de las carreteras nacionales en 2022 fue de 15,2; el del lugar del accidente es de 1.896. Es decir, pese a las mejoras ejecutadas, hay 124,7 veces más probabilidades de sufrir un siniestro con víctimas.

Para no dejarse llevar por resultados puntuales, el informe del ministerio saca promedios de los índices de cada tramo en los cinco últimos ejercicios procesados. Esa operación rebaja el índice de este punto a 1.196 puntos, lo que 'solo' sería 78 veces peor que el indicador medio del resto de carreteras convencionales de titularidad estatal. Paradojas de la estadística, los cocientes entre los años 2006 y 2010, los más antiguos que ofrece Transportes, eran menos malos. Es decir, pese a las inversiones hechas para paliar los riesgos de la infraestructura, la realidad es que la frecuencia con la que se producen los siniestros se viene incrementando.

Ese deriva la pagan todos, como atestigua Óscar Ruiz, motorista y vecino de la zona. «Me vienen subiendo el seguro todos los años, pese a no tener parte alguno. Cuando llamé para preguntar el motivo, se extrañaron, me preguntaron que dónde vivía y fue al meter el código postal cuando me explicaron que esta zona es de alta siniestralidad y que por eso tienen que cubrirse», cuenta, con un punto de resignación. «A ver, aquí mejoraste el firme, pero a poco que sople el viento tenemos una vegetación que lo llena todo de ramas, lo cual es peligroso si vas con moto», confía.

¿Hasta qué punto se puede incrementar la seguridad en una vía así? Es la duda que oponen otros vecinos. Rocío, una de las que viven más cerca de la zona del siniestro, considera que «esta es una de tantas carreteras como hay en Asturias, y su mayor problema es que viene gente haciendo rally». Según confirman varios entrevistados, por la noche, entre las dos y las cinco de la mañana, es habitual escuchar carreras y vehículos a toda velocidad. Por ello Rosa Vega lo tiene claro: «La carretera es peligrosa, sí, pero ahora lo es sobre todo por la gente. ¿Serviría poner un radar? No sé, igual si ponen chinchetas, resaltos y muchas multas la gente aprenda. No veo otra manera».

Comenta Reporta un error