Lunes negro en las carreteras de Asturias: dos muertos y dos heridos en tres accidentes

Haya sido por las malas condiciones climatológicas, por el deficiente estado de las carreteras que criticaron ayer los vecinos de las zonas en las que ... se produjeron los dos accidentes mortales o por una distracción de alguno de los implicados, lo cierto es que la jornada de este lunes es una de las más negras que se recuerdan en los últimos años en las carreteras asturianas.

Dos hombres perdieron la vida en sendos siniestros, en Villaviciosa y en Gozón. En el primero, en el que falleció un vecino de Peón de 63 años, además, hubo otras cinco personas implicadas, si bien sólo una de ellas sufrió heridas, de consideración leve. En el segundo, en Vioño (Gozón), un mierense de 49 años también murió tras salirse su vehículo de la calzada y quedar volcado sobre un arroyo.

Además, en Pravia, en la AS-16, la colisión entre dos vehículos causó heridas graves a una mujer de 49 años, que tuvo que ser excarcelada y trasladada de urgencia al hospital San Agustín, en Avilés.

En realidad, el primer accidente en producirse tuvo que ser el que le costó la vida al mierense Álvaro Suárez en la carretera AS-238, en Gozón, a la altura de Vioño. Precisamente, vecinos de la zona contactados por este periódico relataron que a última hora de la noche del domingo «escuchamos un ruido muy fuerte, pero fuimos a mirar y no vimos nada». El vehículo, un Mini One, se había salido de la vía y, al quedar en una depresión formada por el arrollo, no facilitaba que de noche pudiera ser visto.

No fue hasta ayer por la mañana que uno de los vecinos, al bajarse del autobús de la linea Luanco-Aviles, vio el voche volcado y llamó de inmediato a Emergencias. Eran las diez y 17 minutos de la mañana, y el vecino de Vioño indicaba en su llamada al 112 que el coche se encontraba en medio del agua, volcado sobre el techo y en dirección contraria a la marcha, lo que podría indicar un vuelco frontal tras haberse salido de la carretera por motivos que se desconocen y se investigan.

Los sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) desplazados al lugar, con el equipo de Atención Primaria de Gozón con ambulancia de soporte vital básico de la zona, sólo pudieron confirmar el fallecimiento del vecino de Mieres, que en el momento del accidente hacía uso del cinturón de seguridad. Tras ello, fue el equipo de la Guardia Civil el que se hizo cargo de los trámites para proceder al levantamiento del cadáver. Tras recibir la correspondiente autorización, efectivos de Bomberos el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Avilés rescataron los restos mortales del fallecido, muy conocido y querido en Mieres.

Colisión frontal

Por la mañana, poco antes de las nueve y media, el otro siniestro con víctima mortal tuvo lugar en la carretera N-632 entre Quintes y Arroes, en la zona de curvas que se encuentra en dirección a Villaviciosa tras pasar por el cruce por el que se accede a Quintes. En él se vieron involucrados un Peugeot 5008 que viajaba en dirección a Villaviciosa y un Volkswagen Golf de primera generación que circulaba en sentido opuesto. Por razones que se investigan, uno de los dos vehículos habría invadido el carril contrario, haciendo imposible que el conductor del otro coche evitase la colisión, en una zona en la que el arcén apenas tiene un palmo de anchura.

El único ocupante del Volkswagen Golf, un vecino del barrio de Peñes Blanques, en Peón, de 63 años, quedó atrapado entre los restos de su vehículo, lo que hizo necesaria la intervención del equipo de excarcelación de los bomberos de Villaviciosa. Hasta el lugar también se desplazó el equipo de Atención Primaria de Villaviciosa con la ambulancia de soporte vital básico de la zona y agentes del Destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Gijón. Una vez rescatado, fue evacuado al Hospital de Cabueñes con heridas críticas, tanto que falleció durante su traslado al centro hospitalario. De los cinco ocupantes del otro choche implicado sólo uno de ellos resultó herido, de carácter leve.

Un fallecido en su ciclomotor

Hacia el mediodía de ayer, una tercera persona falleció en las carreteras asturianas, si bien fuentes de la investigación anotaron que la causa más probable habría sido una indisposición súbita. Se trata de Celso García Flórez, un vecino de Pico de Tuilla (Langreo), que conducía su ciclomotor Kymco Agility 50 por la carretera local de El Ceacal cuando se salió de la vía.

De hecho, en la primera inspección no se detectaron ni huellas de frenada, ni lesiones visibles en el cuerpo del finado, ni otros indicios que apuntasen a que se hubiese producido un accidente. El hombre, que usaba casco, apareció sentado en el asiento del ciclomotor, con las manos sobre el manillar y el cuerpo y la cabeza inclinados hacia la izquierda, datos que apuntan en la dirección de que la causa haya podido ser una enfermedad súbita.