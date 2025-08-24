El ambiente festivo ya domina toda la ciudad La apertura del mercado franco y la sucesión de actividades musicales llenan de animación las calles del centro

Fernando Del Busto Avilés Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

No hace falta chupinazo porque la apertura del denominado Mercado franco de Alcabala representa ya el inicio de las fiestas de San Agustín, lo que debería ser la Semana Grande de Avilés. Desde las doce horas de ayer, la visita de la alcaldesa, Mariví Monteserín, y la concejala de Festejos, Yolanda Alonso, marcaron la apertura de una cita que este año gana en programación callejera, con muchos más espectáculos de animación.

La distribución de los puestos apenas presenta cambios respecto a otros años. Se han colocado en la Cuesta de la Molinera y se han suprimido los que había en el tramo de San Bernardo entre la plaza de Camposagrado y La Ferrería, lo cual es un acierto porque facilita el paseo y evita un tapón. En total 131 puestos con la variedad de todos los años y una intensa programación de animación. Desde su apertura a las once de la mañana y hasta después de las once de la noche, cada media hora o tres cuartos de hora se sucederán pasacalles o animaciones teatrales.

Los puestos llegan a la cita avilesina con una buena expectativa de ventas. Piel de Sapo viene de Gijón y este año se encuentran en la calle Jovellanos con su oferta de pequeños trabajos en cuero y bisutería. «Somos de Gijón y intentamos venir todos los años», explica Ana Suárez. Destaca que la cita avilesina siempre registra una gran afluencia de gente, «aunque no siempre las ventas son iguales».

Y muestra su crítica con los plazos de la organización de este año. «Hasta hace dos días, no sabíamos que íbamos a poder estar. Se nos debería haber avisado con más tiempo», apunta.

Ian es otro de los participantes habituales. Este año su puesto de bisutería se encuentra en la calle de La Ferrería. «Me gusta el mercado de Avilés, tiene mucha animación», explica. A la espera de la evolución de San Agustín 2025, apunta que las citas en las que ha venido participando «han estado más flojas de ventas que otros años».

Entre los 131 participantes se encuentran Olaya Fuente y Roberto Ramos, los avilesinos que impulsan Tiza y Peonza. Su tienda física se encuentra en la calle La Fruta, justo delante del puesto que ocupan. «Participamos el año pasado por primera vez y tuvimos muy buena respuesta», aseguran. Además de elevar el volumen de las ventas, Tiza y Peonza encuentran en esta cita una posibilidad de darse a conocer y promocionar tanto sus originales productos como su modelo de negocio.

Más allá del gran mercadillo que ha vuelto a tomar las calles del centro de la ciudad, la música es la gran atracción de las fiestas.

Por la mañana, se celebró el vermú musical en la pista de La Exposición con Leather Boys, los chicos de cuero avilesino andan celebrando sus veinte años de pasión musical. La cita no fue especialmente multitudinaria, lo que se solventó con una buena ración de decibelios para que todo el mundo escuchase su música, hubiese ido o no. Una pena, no por cuestiones musicales, sino porque en poco más de una hora todo lo que se había ganado en el Festiva de la Cerveza en la reducción de la polémica por los excesos sonoros se perdió.

Por la tarde, la banda de gaitas Villa de Avilés organizó un pasacalles aportando la nota tradicional. El folclore también tuvo su nota con la gala de clausura del Festival de Internacional de Música y Danza Popular, el popular Festival Folclórico que este se desarrolló en el auditorio de la Casa Municipal de Cultura.

El Quiosco de la Música del parque del Muelle acogió los conciertos de la edición veraniega del Factoría Sound, la programación de música independiente de la Factoría Cultural. Ayer fue el turno de Ángela Hoodoo.

Y, de noche, estaba prevista la segunda de las verbenas de San Agustín con una cita muy esperada como la actuación de Daniel Parrondo en solitario, en su nueva etapa artística.

Y queda por ver el resultado de la nueva distribución del ferial, desde el Suárez Puerta hasta el parque de Las Meanas con diferentes atracciones y su fanfarria habitual.

Pero más allá de la polémica de los ruidos, por otra parte algo inevitable si se trata de España y de fiestas, lo más importante era el ambiente de animación que se notaba ayer durante todo el día por las calles de Avilés y que reflejaba que la ciudad ya se encuentra viviendo sus fiestas de San Agustín.