Fiestas de San Agustín de Avilés 2025: conciertos y actividades, día a día
Conciertos, verbenas, espectáculos infantiles, el mercado medieval y los fuegos artificiales, entre las actividades destacadas de la Semana Grande de Avilés
E. C.
Viernes, 22 de agosto 2025, 12:53
Toda una semana de actividades para todos los públicos. Es lo que ofrecen las fiestas de San Agustín de Aviés, que se desarrollarán del 22 al 28 de agosto. Conciertos y verbenas, atracciones y espectáculos infantiles, el popular mercado medieval en el casco histórico y la consolidada noche de los fuegos sobre la ría son algunas de las entradas del programa diseñado para este año. Día a día, las actividades previstas son las siguientes:
Viernes 22
-
18 horas: pasacalles de inicio de las fiestas. Banda de Música de Avilés. Salida de la Plaza de España y llegada a la Pista de La Exposición. Recorrido: Plaza de España, La Cámara, Cuba, Parque de Las Meanas y Pista de La Exposición.
-
18.30 horas: inauguración ferial de San Agustín. Pista de La Exposición. Espacio dedicado al ocio y el entretenimiento durante las fiestas. Contará con atracciones infantiles y juveniles, espacio gastro y espacio para verbenas y conciertos.
-
19.30 horas: XLIV Festival Internacional de Música y Danza Popular. Gala inaugural. Casa de la Cultura. Entrada 3€ por persona. Actuarán agrupaciones de Ucrania, Chile, Costa Rica, África y España.
-
20.30 horas: Encendido de la portada del ferial de San Agustín.
-
21 horas. Factoría Sound Summer 2025: Sotomonte. Quiosco del Parque del Muelle.
-
22.30 horas: Primera verbena de San Agustín con la orquesta Cinema. Pista de La Exposición.
Sábado 23
-
12 horas: Inauguración del Mercado Franco Alcabala. Centro Histórico. Recreación del Mercado Medieval que los Reyes Católicos concedieron a la Villa. Más de un centenar de puestos entre las calles Ferrería, Fruta, Sol, Muralla, San Bernardo y San Francisco.
-
12 horas: apertura del ferial de San Agustín.
-
13 horas: vermú musical a cargo del grupo Leather Boys. Ferial de San Agustín.
-
18.30 horas. Sones na Cai: Banda de Gaitas Villa de Avilés. Centro Histórico. Recorrido: Parque del Carbayedo, Galiana, Álvarez Acebal, Plaza de España, La Cámara, Rui Pérez y Plaza de Pedro Menéndez.
-
19.30 horas: XLIV Festival Internacional de Música y Danza Popular. Gala de clausura. Casa de la Cultura. Entrada 3€ por persona. Actuarán agrupaciones de Ucrania, Chile, Costa Rica, África y España.
-
21 horas: Factoría Sound Summer 2025. Actuación de Ángela Hoodoo. Quiosco del Parque del Muelle.
-
23 horas: verbena. Macroshow Dani Parrondo - The Goat y Ethan Meré Dj. Ferial de San Agustín.
Domingo 24
-
11.30 horas. Torneo de Pumptrack. Circuito de Villalegre.
-
12 a 23 horas. Mercado Franco Alcabala.
-
12 horas. Apertura ferial de San Agustín.
-
12.30 horas. Sones na Cai: Banda de Gaitas Villa de Avilés. Centro Histórico. Recorrido: Plaza del Carbayo, La Estación, Pedro Menéndez, Rui Pérez, La Cámara, Plaza de España, Rivero y Parque de Ferrera a la altura del Quiosco de la música.
-
13 horas: vermú musical a cargo de la Furgo Campanera. Ferial de San Agustín.
-
17 a 20.30 horas. San Agustín infantil. Pista de La Exposición. Verbena infantil a cargo de Fred Events con pista de Karting gratuita y Holi Party.
-
21 horas: Factoría Sound Summer 2025. Actuación de King Sapo. Quiosco del Parque del Muelle.
-
21 horas: Verbena con Narcy y Saúl. Ferial de San Agustín.
Lunes 25
-
12 a 23 horas. Mercado Franco Alcabala.
-
12 horas: Inauguración del CXLI Certamen de Ganados de San Agustín. Pabellón de La Magdalena.
-
17 horas: apertura del ferial de San Agustín.
-
21 horas: Factoría Sound Summer 2025. Actuación de Lovesick. Quiosco del Parque del Muelle.
-
22 horas: Concierto de Huecco. Ferial de San Agustín. Pista de La Exposición.
Martes 26
-
10 a 21 horas: CXLI Certamen de Ganados de San Agustín.
-
12 a 23 horas. Mercado Franco Alcabala.
-
17 horas: apertura del ferial de San Agustín.
-
18.30 horas: 'La fiesta de las pompas gigantes', espectáculo infantil y posterior taller de creación de burbujas pomper. Plaza de Domingo Álvarez Acebal.
-
21 horas: conciertos del Bombé: Broken Roads. Quiosco del Parque del Muelle
-
21.30 horas. Verbena con Discomovida Vas a bailar.
-
22.30 horas: Conciertos del Bombé: La Guinda.
Miércoles 27
-
10 a 21 horas: CXLI Certamen de Ganados de San Agustín.
-
12 a 23 horas. Mercado Franco Alcabala.
-
12 horas: apertura del ferial de San Agustín.
-
13 horas: vermú con la charanga El Felechu. Ferial de San Agustín.
-
17 horas: taller infantil 'Cocina con la Chef Pipa'. Plaza de España.
-
19 horas: Espectáculo familiar con 'La Chef Pipa'. Plaza de España.
-
22 horas. Concierto de Carlos Baute. Plaza del Centro Niemeyer.
-
0 horas. Fuegos artificiales desde el Paseo de la ría de Avilés.
-
01 horas: Verbena con la orquesta Paris de Noia. Recinto Ferial de San Agustín.
Jueves 28
-
12 a 23 horas. Mercado Franco Alcabala.
-
12 horas: apertura del ferial de San Agustín.
-
12 horas: Clausura del CXLI Certamen de Ganados de San Agustín.
-
13 horas: vermú con la charanga El Felechu. Ferial de San Agustín.
-
20.30 horas. Actuación de 'La carroza del teatro real'. Plaza de España.
-
21.30 horas. Verbena con la Orquesta Tekila. Ferial de San Agustín.
