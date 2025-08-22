Fiestas de San Agustín de Avilés 2025: conciertos y actividades, día a día Conciertos, verbenas, espectáculos infantiles, el mercado medieval y los fuegos artificiales, entre las actividades destacadas de la Semana Grande de Avilés

Fuegos de San Agustín de Avilés.

Viernes, 22 de agosto 2025

Toda una semana de actividades para todos los públicos. Es lo que ofrecen las fiestas de San Agustín de Aviés, que se desarrollarán del 22 al 28 de agosto. Conciertos y verbenas, atracciones y espectáculos infantiles, el popular mercado medieval en el casco histórico y la consolidada noche de los fuegos sobre la ría son algunas de las entradas del programa diseñado para este año. Día a día, las actividades previstas son las siguientes:

Viernes 22 18 horas: pasacalles de inicio de las fiestas. Banda de Música de Avilés. Salida de la Plaza de España y llegada a la Pista de La Exposición. Recorrido: Plaza de España, La Cámara, Cuba, Parque de Las Meanas y Pista de La Exposición.

18.30 horas: inauguración ferial de San Agustín. Pista de La Exposición. Espacio dedicado al ocio y el entretenimiento durante las fiestas. Contará con atracciones infantiles y juveniles, espacio gastro y espacio para verbenas y conciertos.

19.30 horas: XLIV Festival Internacional de Música y Danza Popular. Gala inaugural. Casa de la Cultura. Entrada 3€ por persona. Actuarán agrupaciones de Ucrania, Chile, Costa Rica, África y España.

20.30 horas: Encendido de la portada del ferial de San Agustín.

21 horas. Factoría Sound Summer 2025: Sotomonte. Quiosco del Parque del Muelle.

22.30 horas: Primera verbena de San Agustín con la orquesta Cinema. Pista de La Exposición.

Sábado 23 12 horas: Inauguración del Mercado Franco Alcabala. Centro Histórico. Recreación del Mercado Medieval que los Reyes Católicos concedieron a la Villa. Más de un centenar de puestos entre las calles Ferrería, Fruta, Sol, Muralla, San Bernardo y San Francisco.

12 horas: apertura del ferial de San Agustín.

13 horas: vermú musical a cargo del grupo Leather Boys. Ferial de San Agustín.

18.30 horas. Sones na Cai: Banda de Gaitas Villa de Avilés. Centro Histórico. Recorrido: Parque del Carbayedo, Galiana, Álvarez Acebal, Plaza de España, La Cámara, Rui Pérez y Plaza de Pedro Menéndez.

19.30 horas: XLIV Festival Internacional de Música y Danza Popular. Gala de clausura. Casa de la Cultura. Entrada 3€ por persona. Actuarán agrupaciones de Ucrania, Chile, Costa Rica, África y España.

21 horas: Factoría Sound Summer 2025. Actuación de Ángela Hoodoo. Quiosco del Parque del Muelle.

23 horas: verbena. Macroshow Dani Parrondo - The Goat y Ethan Meré Dj. Ferial de San Agustín.

Domingo 24 11.30 horas. Torneo de Pumptrack. Circuito de Villalegre.

12 a 23 horas. Mercado Franco Alcabala.

12 horas. Apertura ferial de San Agustín.

12.30 horas. Sones na Cai: Banda de Gaitas Villa de Avilés. Centro Histórico. Recorrido: Plaza del Carbayo, La Estación, Pedro Menéndez, Rui Pérez, La Cámara, Plaza de España, Rivero y Parque de Ferrera a la altura del Quiosco de la música.

13 horas: vermú musical a cargo de la Furgo Campanera. Ferial de San Agustín.

17 a 20.30 horas. San Agustín infantil. Pista de La Exposición. Verbena infantil a cargo de Fred Events con pista de Karting gratuita y Holi Party.

21 horas: Factoría Sound Summer 2025. Actuación de King Sapo. Quiosco del Parque del Muelle.

21 horas: Verbena con Narcy y Saúl. Ferial de San Agustín.

Lunes 25 12 a 23 horas. Mercado Franco Alcabala.

12 horas: Inauguración del CXLI Certamen de Ganados de San Agustín. Pabellón de La Magdalena.

17 horas: apertura del ferial de San Agustín.

21 horas: Factoría Sound Summer 2025. Actuación de Lovesick. Quiosco del Parque del Muelle.

22 horas: Concierto de Huecco. Ferial de San Agustín. Pista de La Exposición.

Martes 26 10 a 21 horas: CXLI Certamen de Ganados de San Agustín.

12 a 23 horas. Mercado Franco Alcabala.

17 horas: apertura del ferial de San Agustín.

18.30 horas: 'La fiesta de las pompas gigantes', espectáculo infantil y posterior taller de creación de burbujas pomper. Plaza de Domingo Álvarez Acebal.

21 horas: conciertos del Bombé: Broken Roads. Quiosco del Parque del Muelle

21.30 horas. Verbena con Discomovida Vas a bailar.

22.30 horas: Conciertos del Bombé: La Guinda.

Miércoles 27 10 a 21 horas: CXLI Certamen de Ganados de San Agustín.

12 a 23 horas. Mercado Franco Alcabala.

12 horas: apertura del ferial de San Agustín.

13 horas: vermú con la charanga El Felechu. Ferial de San Agustín.

17 horas: taller infantil 'Cocina con la Chef Pipa'. Plaza de España.

19 horas: Espectáculo familiar con 'La Chef Pipa'. Plaza de España.

22 horas. Concierto de Carlos Baute. Plaza del Centro Niemeyer.

0 horas. Fuegos artificiales desde el Paseo de la ría de Avilés.

01 horas: Verbena con la orquesta Paris de Noia. Recinto Ferial de San Agustín.

Jueves 28 12 a 23 horas. Mercado Franco Alcabala.

12 horas: apertura del ferial de San Agustín.

12 horas: Clausura del CXLI Certamen de Ganados de San Agustín.

13 horas: vermú con la charanga El Felechu. Ferial de San Agustín.

20.30 horas. Actuación de 'La carroza del teatro real'. Plaza de España.

21.30 horas. Verbena con la Orquesta Tekila. Ferial de San Agustín.