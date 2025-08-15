El ferial de las fiestas de San Agustín de Avilés tendrá algunas atracciones en el Suárez Puerta El Ayuntamiento y el Real Avilés han acordado que por primera vez parte de los artilugios y puestos se coloque dentro del estadio para conectar las fiestas con el equipo

Alejandro L. Jambrina Avilés Viernes, 15 de agosto 2025, 22:34

Ya solo quedan unos días para que Avilés celebre sus fiestas más importantes del año, las de San Agustín, y dentro de un programa lleno de conciertos y actividades en esta edición habrá una novedad significativa que tiene que ver con el ferial y las atracciones. Este año se colocarán en barias ubicaciones repartidas en distintos puntos de la ciudad como la plaza de Pedro Menéndez, el parque de Las Meanas y la pista de La Exposición, donde se concentrarán la mayoría de actividades. Pero la gran novedad es que parte de las atracciones se colocarán dentro del estadio Román Suárez Puerta.

Según ha podido confirmar este periódico, el Ayuntamiento y el Real Avilés Industrial han llegado a un acuerdo para que algunas de las atracciones y puestos de comida se instalen detrás de la portería del fondo del estadio que está más próximo a la pista de La Exposición. Los artilugios y puestos se instalarán concretamente en la misma zona donde el Real Avilés viene organizando las 'fan zone' antes de algunos partidos.

Esta zona del estadio ya se ha arreglado y vaciado para permitir la colocación de las atracciones. Además, el Ayuntamiento de Avilés se asegurará de que el recinto esté perimetrado adecuadamente y que haya seguridad para evitar que la gente acceda al terreno de juego, dado que el Real Avilés comienza su temporada el próximo 31 de agosto.

Las atracciones del ferial estarán instaladas del 22 al 28 de agosto. El viernes 22, a las 20.30 horas, tendrá lugar el encendido inaugural del gran pórtico luminoso que presidirá el recinto ferial.

Esta es una gran novedad que los organizadores implementan este año para ampliar las zonas donde se puedan instalar las atracciones, ganar espacio en la pista de La Exposición y de paso conectar de alguna manera las fiestas de San Agustín con el Real Avilés Industrial, el club de la ciudad, lo que demuestra la buena sintonía que existe en la actualidad entre el Ayuntamiento y el club que preside Diego Baeza.