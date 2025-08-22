Fiestas de San Agustín de Avilés: Leather Boys animará el primer vermú musical

R. D. Viernes, 22 de agosto 2025, 09:10 Comenta Compartir

Los vermús musicales de las Fiestas de San Agustín de Avilés comenzarán mañana, sábado 23 de agosto, en la Pista de la Exposición con la celebración del veinte aniversario de la banda Leather Boys. Será a la una de la tarde, con entrada libre.

La banda fundada en 2005 por Luis Miguel Díaz Valdés y Luis Alberto Herrero Sariego contará con numerosos amigos artistas invitados, así como algunos de sus antiguos integrantes. Como ellos mismos recuerdan, han llegado a pasar por sus filas la friolera de 15 bateristas.

A lo largo de su carrera, Leather Boys ha editado cuatro discos de temas propios, numerosos singles, un álbum recopilatorio y hasta un libro autobiográfico en el que relatan sus historias en el 'underground' musical estatal. Además, han tocado en todo tipo de salas, desde galas de Eurovisión hasta el estadio de fútbol más antiguo de España, El Molinón, pasando por clubes de moteros, de striptease, fiestas de prau, festivales y hasta en la cárcel.

Leather Boys se formó en el verano de 2005 cuando dos amantes de la música, Luis Miguel Díaz Valdés (nacido en Avilés) y Luis Alberto Herrero Sariego (nacido en Mieres) se conocieron en la tienda de discos que regentaba este último. Con gustos musicales similares, comenzaron a hablar de montar un grupo inspirado en el hard rock y punk rock de los años ochenta y setenta del siglo pasado, con influencias del rock de décadas anteriores.

Empezaron a componer y sus primeros conciertos acústicos obtuvieron buena repercusión tanto de público como de crítica, por lo que decidieron dar el paso y completar la banda para poder realizar conciertos eléctricos.

A finales de 2008 se presentaron con el tema 'We're living' in a bar' para representar a España en Eurovisión en 2009. Fueron seleccionados junto a nueve participantes y actuaron en la gala de TVE1 presentada por Alaska. Desde entonces han ido cimentando poco a poco una trayectoria sólida y constante que ahora cumple veinte años con un nuevo trabajo discográfico a la vista. Verá la luz después del verano y, de momento, solo se conoce el single 'Haircut & attitude'.