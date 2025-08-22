El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El pañuelo es de color azul con el eslogan de San Agustín: 'La Villa en Fiestas'. LVA

El Ayuntamiento de Avilés y la UCAYC repartirán pañuelos en las fiestas de San Agustín

El pañuelo es de color azul, el identificativo de la villa, y además de anunciar las fiestas de San Agustín incorpora el eslogan de este año: 'La Villa en Fiestas'

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:19

Las fiestas de San Agustín de Avilés tendrán una gran novedad este año y es que se repartirá un pañuelo conmemorativo, como el ... que se suele conseguir también en las fiestas de El Bollo. El Ayuntamiento y la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC) se encargarán de repartirlo en las zonas de fiesta, principalmente en el recinto ferial de la pista de La Exposición donde las casetas de los bares también lo repartirán de forma gratuita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 59 años Rodrigo Martínez, de la saga de Rodrigo Peluqueros
  2. 2 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  3. 3

    La venta de coches chinos se dispara en Asturias
  4. 4 El detenido por la muerte de Noelia González se declara «no culpable» e ingresa en prisión
  5. 5 Identificado el conductor que se fugó en junio tras un accidente con heridos en La Camocha, en Gijón
  6. 6 La Guardia Civil recupera más de cuatro toneladas de cobre y detiene a tres personas por delito de hurto
  7. 7 El inicio de Garitano como entrenador del Sporting, con números de ascenso
  8. 8 Incendios forestales en Asturias: Pedro Sánchez visitará Degaña este viernes
  9. 9 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo
  10. 10 Prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado matar a una mujer en Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Ayuntamiento de Avilés y la UCAYC repartirán pañuelos en las fiestas de San Agustín

El Ayuntamiento de Avilés y la UCAYC repartirán pañuelos en las fiestas de San Agustín