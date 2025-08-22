El Ayuntamiento de Avilés y la UCAYC repartirán pañuelos en las fiestas de San Agustín

Las fiestas de San Agustín de Avilés tendrán una gran novedad este año y es que se repartirá un pañuelo conmemorativo, como el ... que se suele conseguir también en las fiestas de El Bollo. El Ayuntamiento y la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC) se encargarán de repartirlo en las zonas de fiesta, principalmente en el recinto ferial de la pista de La Exposición donde las casetas de los bares también lo repartirán de forma gratuita.

El pañuelo es de color azul, el identificativo de la villa, y además de anunciar las fiestas de San Agustín incorpora el eslogan de este año: 'La Villa en Fiestas'. El reparto del pañuelo es algo que los avilesinos llevaban demandando desde hace año, dada la buena acogida que suele tener en otros eventos festivos y que se trata de un bonito recuerdo.

Atracciones infantiles

Por otra parte, el público infantil se convierte desde hoy en protagonista de las fiestas de San Agustín gracias a un programa que incluye numerosas propuestas específicamente pensadas para las avilesinas y avilesinos más pequeños. Este viernes, a las 18.30 horas, se inaugura el Ferial de San Agustín, que contará con cerca de una veintena de atracciones infantiles y juveniles. Se extenderá a lo largo de la pista de La Exposición, el paseo central del parque de Las Meanas, la plaza de Pedro Menéndez y, como principal novedad, el estadio Román Suárez Puerta, que acogerá parte de las atracciones, como el tren de la bruja, el dragón, el scalextric o la pista americana infantil. Se instalarán en el fondo sur, y el público podrá acceder a ellas a través de la pista de La Exposición.

Por su parte, en la propia pista de La Exposición se ubicarán las atracciones más voluminosas, como la noria -que estará disponible a partir del sábado-, los coches de choque o el saltamontes. Además, el paseo central del parque de Las Meanas y la plaza de Pedro Menéndez también acogen parte del ferial.

Pero la programación infantil de las fiestas también cuenta con actividades gratuitas. El domingo 24 de agosto será el día en el que los niños y niñas cobren aún más protagonismo en el Ferial de San Agustín. Dentro del espacio denominado #LaVillaEnFiestas, en la Pista de La Exposición tendrán lugar una animada verbena musical infantil, una colorida Holi Party y una pista de karting gratuita. Será desde las 17 y hasta las 20 horas.

El martes 26 la plaza de Álvarez Acebal se convertirá en espacio de creación infantil con un taller y espectáculo de pompas de jabón gigantes. A partir de desde las 18:30 horas, sin necesidad de inscripción previa.

Por su parte, el taller de cocina con la 'Chef Pipa' se celebrará el miércoles 27 de agosto, a las 17 horas, en la plaza de España, antes del espectáculo familiar 'Cocina con la Chef Pipa' que dará comienzo a partir de las 19 horas. Cuenta con 24 plazas disponibles y, para participar, es necesario realizar reserva previa enviando un correo electrónico, antes de martes 26 de agosto, a la dirección festejos@aviles.es