Una ruta para mostrar el Avilés más diverso

Avilés es durante esta semana el epicentro de la actividad cultural, inclusiva y, sobre todo, accesible. DiversAvilés, que se desarrolla en varios espacios de la ciudad hasta el 21 de septiembre, arrancó ayer por todo lo alto con varias exposiciones, visitas guiadas inclusivas y una ruta accesible desde la Casa de la Cultura para que los participantes conocieran de primera mano la experiencia de recorrer en silla de ruedas una ciudad que, pese a dar pasos en la mejora de la accesibilidad, aún le queda camino.

Los alumnos de 5º y 6º de Primaria del colegio Marcelo Gago fueron los primeros en vivir la experiencia, aunque para algunos no era la primera vez que se sentaban en una silla de ruedas o, al menos, que la manejaban, ya que el colegio suele participar en este tipo de actividades.

«Los niños se involucran un montón y es una manera de que vean en primera persona cómo se maneja alguien en silla de ruedas y puedan experimentar esas sensaciones», explicaba al inicio de la actividad Miriam López, una de las profesoras que acompañaron durante el recorrido a los 45 alumnos y a los usuarios de DIFAC, quienes fueron explicando las dificultades que se encuentran a diario en algunos puntos de la ciudad.

No hubo que avanzar mucho para encontrarse con el primero de ellos, en uno de los accesos a la iglesia de San Nicolás de Bari. Los alumnos subieron la rampa que da a la entrada del templo por uno de los laterales y pudieron ver lo cansado que puede llegar a ser.

Vera Caballero, alumna de 5º, lo hizo sin ayuda, aunque no sin dificultad. «Es muy complicado», alcanzó a decir una vez que finalizó el recorrido y se reencontró con su compañera, Paula Balboa, quien la ayudó a empujar la silla en zonas como la entrada al Ayuntamiento, donde saludaron a la alcaldesa, Mariví Monteserín, o la calle del Sol, donde el empedrado y las baldosas hicieron que las sillas rodasen con dificultad.

«Para mí es algo normal porque mi abuela va en silla de ruedas y estoy acostumbrada a llevarla e ir por cuestas», explicó Paula, quien también probó la experiencia desde el otro lado sentándose en la silla.

Los alumnos tomaron conciencia, además, de la falta de accesibilidad en algunos comercios, donde los usuarios de sillas de ruedas son atendidos desde la puerta del local al no poder entrar en muchos de ellos.

En la calle Galiana, paralelamente, una veintena de usuarios del CAI Vinjoy de Oviedo disfrutaron de una visita guiada accesible en la que conocieron algunas curiosidades de la villa y sus puntos clave como el parque Ferrera, el Carbayedo y la Factoría Cultural.

En este último punto se unieron a otros usuarios de los CAI de Villalegre, que realizó un taller de cerámica, y Candás, que también participaron en la ruta en silla de ruedas. Los usuarios de los tres centros visitaron la exposición 'Retratando Asturias' en la que se exponen dibujos, fotografías y 'collages' realizados por ellos mismos.

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, recibió a los usuarios y desveló a los ganadores del concurso en las distintas categorías. Además, en la Casa de Cultura se inauguró la exposición de relatos '15 años rodando', de DIFAC. Las actividades continúan hoy con un taller de Braille, un encuentro de Belén González del Amo y Emilio Barrachina (13 horas Factoría Cultural), y cine (20.15 Casa de Cultura), entre otras actividades.

