DiversAvilés, cultura accesible e inclusiva del 16 al 21 de septiembre en Avilés Habrá encuentros, teatro, cine, música y exposiciones. Entre otros, pinchará Pascal Kleiman, el único dj que utiliza los pies

Arkaitz González, Paul Montiel, Mercedes Vieites y Yolanda Alonso, en la presentación de DiversAvilés.

Cristina Del Río Avilés Martes, 9 de septiembre 2025, 19:39

DiversAvilés alcanza su tercera edición con un programa cien por cien cultural que, entre otras propuestas, contará con Telmo Irureta, Premio Goya al Mejor Actor Revelación en 2023, protagonista de 'Sexpiertos', la función teatral que pondrá el broche el domingo a toda una semana de talleres, exposiciones, cine y encuentros, y con Pascal Kleiman, Goya 2009 al Mejor Corto Documental, el único dj que pincha con los pies y que ofrecerá una sesión en la Factoría Cultural junto a Sandy Love, el viernes 19, a las 22 horas.

Yolanda Alonso, concejala de Cultura, ha presentado una programación que abrirá el martes 16 con una ruta accesible desde la Casa de Cultura al Conservatorio Julián Orbón, en la que participarán DIFAC y el colegio Marcos del Torniello. «Ya llevamos unos años trabajando por una cultura diversa, participativa e inclusiva, pero esta tercera edición tiene por primera vez un poso cien por cien cultural» que, según explicó la edil, se debe a las ayudas recibidas por la consejería de Cultura. «Cultura es aquello que nos hace más humanos y que, a través de sus diferentes manifestaciones, nos ayuda a comunicarnos con los demás» y, en el caso de este festival, lo hacen personas «con diferentes capacidades, con alta capacidades».

Por eso el martes 16 también se inaugurará una exposición, se impartirá un taller de lengua de signos y se proyectará 'Una función inesperada', en la Casa de la Cultura. El miércoles 17 habrá un encuentro con la actriz ciega Belén González del Amo y Emilio Barrachina, un taller de braille y otro de radio y la proyección de 'Devolviendo O Golpe'. El jueves 18, Paul Montiel, 'El hombre de titanio' argumentará que 'Rendirse no es una opción' y ayer, en la rueda de prensa, ya advirtió que «para mí la palabra discapacitado no existe, somos súpercapacitados». Aparte de un programa especial de Diversa Radio Activa, se proyectará 'Yes, we fuck' y habrá un encuentro con Antonio Centeno e Inma Ruiz de Lezana. El viernes 19 se celebrará un concurso de talentos, sendos talleres de dj y zumba, aparte de la sesión de Pascal Kleiman.

El sábado tendrá lugar un pase de modelos y actuación de percusión y freestyle y, el domingo, la obra de teatro 'Sexpiertos', a las 19 horas, en la Casa de la Cultura. «Una pequeña joya teatral de amor, soledad y prejuicios», señaló Alonso.

En la presentación, además de Paul Montiel, también estuvo Mercedes Vieites, tesorera de DIFAC, y Arkaitz González, autor del cartel de DiversAvilés.

Martes 16 de septiembre

- 11:00 a 13:00 horas: Ruta accesible desde la Casa de Cultura al Conservatorio Julián Orbón. Participa DIFAC y Colegio Marcos del Torniello

- 13:00 horas: Inauguración de la exposición '15 años rodando', Hall Casa de Cultura. Colección de pergaminos basados en el concurso de microrrelatos de DIFAC

- 16:00 a 18:30 horas: Taller de lengua de signos, a cargo de FESOPRAS, Factoría Cultural

- 20:15 horas: Cine de los Martes'Una función inesperada'. Auditorio Casa de Cultura. Precio: 4€

Miércoles 17 de septiembre

- 10:00 a 11:00 horas: Encuentro con Belén González del Amo y Emilio Barrachina. Factoría Cultural.

- 11:00 a 13:00 horas: Taller de Baille. Factoría Cultura. Con la ONCE

- 13:00 horas: Inauguración Exposiciones'Güela' y 'Retratando Asturias'. Factoría Cultural

- 13:00 a 14:00 horas: Taller de radio DiversAvilés. Factoría cultural

- 20:15 horas: Cine: 'Devolviendo O Golpe'. Auditorio Casa de Cultura. Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 18 de septiembre

- 10:00 a 11:00 horas: Conferencia 'Rendirse no es una opción'; con Paul Montiel, hombre de titanio. Auditorio Casa de Cultura. Participan centros educativos.

- 17:00 a 18:00 horas: Programa Diversa Radio Activa. Introducción a Antonio Centeno'La erótica del encuentro' con DIFAC. Sala Polivalente Casa de Cultura.

- 18:00 a 19:00 horas: Proyección 'Yes, we fuck'. Auditorio Casa de Cultura.

- 19:00 a 21:00 horas: Encuentro con Antonio Centeno e Inma Ruiz de Lezana. Sala Polivalente Casa de Cultura.

Viernes 19 de septiembre

- 11:00 a 14:00 horas: Concurso de talentos. Auditorio Casa de Cultura.

- 16:00 a 17:30 horas: Taller de DJs. Factoría Cultural

- 17:00 a 18:30 horas: Taller de Zumba. Factoría Cultural

- 22:00 a 00:00 horas: Dj Pascal Kleiman y Sandy Love. Factoría Cultural

Sábado 20 de septiembre

- 12:00 a 14:00 horas: Moda. Pase de modelos. Casa de Cultura

- 19:00 a 21:00 horas: Actuación percusión y freestyle. Factoría Cultural

Domingo 21 de septiembre

- 19:00 horas: Teatro 'Sexpiertos'. Casa de Cultura. Precio: 18 euros