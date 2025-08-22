El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los actores Telmo Irureta y Aitziber Garmendia protagonizan la obra. LVA

La obra de teatro 'Sexpiertos' cerrará el Festival DiversAvilés el 21 de septiembre

La puesta en escena, dirigida por Mireia Gabilondo y que se representará en la Casa de la Cultura, aborda las relaciones sexuales de personas con diversidad funcional y está protagonizada por Telmo Irureta y Aitziber Garmendia

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Viernes, 22 de agosto 2025, 18:30

El festival DiversAvilés, que se desarrollará del 16 al 21 de septiembre en Avilés, se clausurará con la obra teatral 'Sexpiertos', Protagonizada por Telmo Irureta y Aitziber Garmendia, el domingo día 21, en la Casa de Cultura, a las 21 horas. Las entradas, con un precio único de 18 euros, y aforo limitado, ya están a la venta en los canales habituales, la taquilla de la Casa de Cultura y la página web del Teatro Palacio Valdés.

Mireia Gabilondo dirige un texto que originalmente escribieron en euskera Telmo Irureta y Kepa Errasti sobre el amor y el sexo entre las personas con diversidad funcional.

Ana es una vendedora de caramelos sumida en contradicciones y Nico, un periodista con parálisis cerebral. Ambos se conocen atrapados en un ascensor y en ese reducido espacio se hacen amigos. Es una obra con mucho humor, pero también con momentos emocionalmente complejos. Los dos explicarán sin rubor alguno sus vivencias afectivo sexuales para demostrar que cada persona, con su parálisis particular, tiene diferentes miedos, sueños e ilusiones. Una historia de crecimiento personal teñida de humor y dolor a partes iguales.

Telmo Irureta recibió en 2023 el premio Goya al Mejor Actor Revelación y este 2025 ha sido reconocido con el premio Talía de la Academia de las Artes Escénicas por el Cambio Social y la Inclusión.

'Sexpiertos' es una propuesta teatral de Tanttaka Teatroa SL, que busca una experiencia comunitaria cercana, tanto en lo físico como en lo emocional, alrededor de la propia historia.

El espacio escénico lo ha diseñado Fernando Bernués; la iluminación, Xabier Lozano; el vestuario, Ana Turrillas; la fotografía y el diseño gráfico, Mikel Martínez - Dock Studio; con producción ejecutiva de Ane Antoñanzas, coordinación técnica de Acrónica Producciones, administración de Maite Gorrotxategi, producción de Paola Eguibar y Nagore Plazaola y distribución de Portal 71.

El Festival DiversAvilés tiene en marcha el Concurso 'Retratando Asturias', dirigido a personas con alguna discapacidad.

