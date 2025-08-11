Más de 200 vecinos celebran la convivencia en Llaranes

Fernando Del Busto Avilés Lunes, 11 de agosto 2025, 07:58 Comenta Compartir

No podía ser de otra manera y Llaranes volvió a disfrutar de una comida de hermandad organizada por la Comisión de Festejos de Llaranes (Cofella) dentro de los actos de las fiestas de San Lorenzo, el patrón veraniego del popular barrio de Avilés que ayer se celebró bajo un sol de justicia.

En total 234 personas se inscribieron a la comida celebrada en la carpa instalada en el recinto ferial. Al final siempre acude alguno más, aunque la mayor parte optó por llevar los menús desde su domicilio. Sólo cincuenta personas se apuntaron al menú que ofrecía Cofella para ahorrar horas en la cocina (ensaladilla rusa, carrilleras al vino tinto y arroz con leche). «La mayor parte de la gente siempre prefiere traer la comida de casa», explicaba Aarón Macías, presidente de Cofella, que no paraba de estar atento a todos los detalles para que la fiesta se viviese a la perfección.

El bar, por su parte, atendía a aquellos romeros que se acercaban con la comida, pero preferían ir sin la bebida. Aunque también había personas que llegaban con la nevera portátil desde su casa. Lo importante era ir y disfrutar de la jornada.

Este año, Cofella incorporó antes del baile, amenizado por el grupo Eleven, el bingo musical. Lo organizaron por primera vez este año durante las fiestas de San Juan y, ante la buena acogida, se recuperó para la fiesta de San Lorenzo.

Su funcionamiento es sencillo. Se juega como un bingo normal, se reparten los cartones. Sólo que va acompañado por un listado de canciones. Cada una de ella responde a un número concreto. Cuando empieza el juego, al salir la bola con el número no se canta los dos patitos, por ejemplo, sino que el dj pone una canción. Vale la pena probarlo porque, según avanza, cada vez es más divertido.

«Siempre fue folixero»

Cofella mantuvo las camisetas conmemorativa, este año de color verde y que lucían sus voluntarios y las personas que decidieron comprarlas. Este año, su decoración era muy de Llaranes, con símbolos alusivos a siete asociaciones activas en el barrio.

Así se podían ver acacias en alusión a la Asociación de Amas de Casa de Llaranes; una portería y una camiseta por el Llaranes Club de Fútbol; el antifaz como homenaje a la Cofradía de la Sardina Arenque, un telón teatral en recuerdo del grupo de teatro Santa Bárbara, una montera picona por Escontra L'Raigañu; la plaza mayor por la Asociación de Vecinos de Llaranes y la seta por Cofella, que no podían faltar en la camiseta de este año.

No faltaron el tradicional reparto de bollo y vino entre los socios de Cofella. Además de la comida popular y el baile los participantes pudieron disfrutar de las atracciones en el ferial en una jornada marcada por el buen tiempo.

Entre los participantes no podía faltar Peral, presidente del Club Llaranes CF y pregonero de este año, como un romero más en la fiesta de su barrio. «Llaranes siempre fue un barrio con mucha folixa, muy animado», recordaba, al tiempo que felicitaba a la gente de Cofella por el esfuerzo en organizar a comida y las fiestas de San Lorenzo. «Todo lo que sea animar al barrio, hacer cosas y unirlo está bien», aseguró.

Hasta la comida se acercaron varios representantes del gobierno municipal. El primer teniente de alcalde, Agustín Medina, junto con el coordinador local de Izquierda Unida, Juan José Fernández, compartieron mesa y mantel con el concejal de Mantenimiento, Pelayo García, y el edil de Recursos Humanos, Noé Vega.

