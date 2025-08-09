Llaranes inicia sus fiestas con el pregón y mucha espuma

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Gonzalo Peral fue el encargado ayer de dar el pistoletazo de salida a las fiestas de San Lorenzo, en Llaranes, que arrancaron con el pregón y la fiesta de la espuma. Peral hizo un repaso de la evolución de un barrio «solidario, participativo y luchador» que nunca ha perdido su esencia y aprovechó para felicitar los 25 años del Llaranes C.F.