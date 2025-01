Localizada en Avilés una menor que se había escapado de un centro de Llanera La Policía Local sanciona a veintinueve personas por no respetar el cierre perimetral de la ciudad

L. V. AVILÉS Jueves, 4 de febrero 2021, 10:33

La Policía Local de Avilés localizó a las 15.10 horas de ayer miércoles, en la avenida de los Telares, a una menor de edad que se había fugado del centro de menores de Cayés (Llanera). Además, dentro del control de medidas sanitarias frente a ... la covid, fueron identificadas 139 personas, siendo propuestos para sanción cuatro personas por no respetar el horario establecido de permanencia en la vía pública, otras cuatro por no hacer uso de la mascarilla, y veintinueve por no respetar el cierre perimetral del municipio de Avilés.

