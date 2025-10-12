La Nao Victoria trae el espíritu de Elcano a Avilés La réplica del navío que dio la primera vuelta al mundo a entre 1519 y 1522 se puede visitar estos días en el muelle del Niemeyer

El barco que se puede visitar estos días en Avilés es una réplica del navío que dio la primera vuelta al mundo de 1519 a 1522.

Alejandro L. Jambrina Avilés Domingo, 12 de octubre 2025, 13:05

Los marineros españoles que dieron la primera vuelta al mundo a bordo de la Nao Victoria entre 1519 y 1522 pasarán a la historia de la navegación y sus proezas y desventuras se pueden conocer estos días en el muelle del Niemeyer de Avilés, donde está atracada una impresionante réplica de este histórico navío que partió y regresó del puerto de Sevilla en el siglo XVI capitaneado por Juan Sebastián Elcano, y consiguió rodear el planeta por primera vez.

La réplica a escala que se puede visitar hasta el próximo domingo en Avilés fue construida en 1992 y repitió la vuelta al mundo en 2004. Desde entonces se ha convertido en un buque-escuela y en un museo que viaja por toda Europa para divulgar entre el gran público sus secretos. «El invierno lo solemos pasar en las costas españolas y en verano subimos al norte de Europa. Son meses de travesía en los que la gente disfruta mucho subiéndose al barco», explicaba este domingo durante una visita Verónica Peral, la primer oficial de la Nao Victoria en la que viaja una tripulación de trece marineros españoles, franceses e ingleses.

Ampliar Los avilesinos Diego y Lucía visitaron la Nao Victoria junto a sus hijos, Lola y Joel, que en la foto posan junto al cabestrante del barco que se utiliza para recoger el ancla. Juan Carlos Román

El público que aprovechó este domingo para realizar las primeras visitas fue sobre todo familiar. Los niños fueron los que más disfrutaron, subiendo y bajando de los camarotes, sujetando con fuerza el timón o aprendiendo los secretos de los aparejos y los cabos. Es el caso de Lucía y Diego, avilesinos que llevaron a sus hijos Lola y Joel a visitar la réplica de la Nao Victoria. «A los críos les encanta y a nosotros también nos llama la atención. Siempre que llega uno de estos barcos es una oportunidad para verlo», comentaban.

La Nao Victoria estará atracada en el muelle del Niemeyer durante la próxima semana, hasta el próximo domingo. La entrada para acceder al navío tiene un coste de 3 euros y se permiten grupos de unas 25 personas. En la visita se puede conocer la historia del viaje de Juan Sebastián Elcano, pero también el modo de vida que siguen hoy en día los marineros y voluntarios que forman parte de la tripulación.