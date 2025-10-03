La 'Nao Victoria' se podrá visitar de nuevo en Avilés entre los días 10 y 19 La réplica de la embarcación que dio la primera vuelta al mundo en 1522 hace su primera escala en España tras finalizar la gira europea

Yolanda De Luis Avilés Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

La 'Nao Victoria', réplica de la nave que protagonizó la primera vuelta al mundo, vuelve a atracar en Avilés para ser visitada por el público. Será desde el viernes 10 de este mes de octubre hasta el día 19 y estará en la Dársena de San Agustín, frente al centro Niemeyer.

Símbolo de la historia marítima española, museo flotante y buque escuela, la réplica de la 'Nao Victoria' suma miles de millas navegadas desde que fue botada para la Expo 92 de Sevilla. De hecho, la próxima semana hace escala en Avilés tras su gira europea. Hace tres años estuvo en la ciudad con motivo de la celebración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo que inició Magallanes y finalizó Elcano en 1522.

Las entradas se pueden reservar ya a través de la página de la Fundación Nao Victoria. Las visitas guiadas por el barco se harán desde las diez de la mañana a las siete y media de la tarde de forma ininterrumpida. El precio para los adultos es de seis euros y para los niños de cinco a diez años es de tres. También hay precios especiales para familias (dos adultos y hasta tres niños) de quince euros y para grupos, asociaciones y colegios.