Pedro Menéndez derrota al mal tiempo en Avilés La lluvia y viento no amedrentaron a los participantes en la recreación histórica, que se adaptaron a las circunstancias adversas

Fernando Del Busto Avilés Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Para ser de los primeros europeos en conocer huracanes, las cuatro gotas que ayer cayeron en Avilés no fueron nada para Pedro Menéndez, si bien su impacto fue lo suficientemente grande para deslucir la jornada grande de la recreación del alistamiento de 1565 con el objetivo de recuperar La Florida para la corona española y terminar con la aventura de los hugonotes franceses en aquellas tierras.

El fastidio del viento y la lluvia no sólo motivó que los trajes de época se viesen acompañados por paraguas. También hubo otras soluciones, como los chubasqueros comprados por las componentes del coro Golpe de Mar de San Vicente de la Barquera, integradas en la asociación La Chalana y que ayer repetían visita a la recreación avilesina.

Las obligadas dudas sobre si se salía o no, además de los preparativos contra el agua, retrasaron el inicio de las actividades matinales casi una hora, si bien luego se cumplió todo el plan, con pequeñas adaptaciones. Así, la convocatoria en la plaza Hermanos Orbón se hizo en el interior del recinto, donde las integrantes de Golpe de Mar también interpretaron un par de habaneras.

La Asociación Pedro Menéndez estrenó en el recorrido un pendón en memoria de fallecido Pablo García Castañón, como homenaje póstumo al que fuera su secretario y uno de los máximos impulsores de esta celebración.

El programa matinal mantuvo su esquema previsto, incluida la recreación en la Mesa de Mareantes de Sabugo en la que Pedro Menéndez solicitó el apoyo del barrio marinero para construir las naves y dotarlas para la aventura americana.

El alivio del mal tiempo facilitó por la tarde el desarrollo de las diferentes escenas previstas en el casco histórico y que terminaron con la cena de acción de gracias en el Lar Gallego con la que la Asociación Aunando Fronteras se sumó al proyecto.

No es la única entidad cultural que se incorpora a la recreación. Por tercer año, la Asociación Costureras Reales se acercó hasta Avilés desde Medina del Campo, donde todos los años organizan una Semana Renacentista en agosto y, el próximo noviembre, recrearán el fallecimiento de Isabel la Católica.

De hecho, esta cooperación entre diferentes asociaciones es uno de los elementos que ayer más elogió Quintín Correas, director de la Red de Cooperación de Rutas Carlos V, y que por primera vez asistió a la recreación avilesina coincidiendo con la incorporación de Pedro Menéndez a la red de itinerarios culturales. «Mi impresión ha sido muy positiva», aseguraba, destacando que la propia Red fomentaba la cooperación entre sus integrantes. Correas considera que las recreaciones no son una moda y que se consolidarán como elemento de divulgación histórica.