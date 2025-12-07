«José Luis Cienfuegos y Fran Gayo iniciaron un movimiento cultural»

El paraninfo de la Laboral fue el escenario escogido para este homenaje. En la imagen, Begoña Natal y Antón García.

Inés Barea Gijón Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:30 | Actualizado 21:48h. Comenta Compartir

Lo que iba a ser una proyección del documental 'Generación Xixón Sound', estrenado en la 62 edición del FICX, se convirtió, sin quererlo, en un homenaje inesperado a José Luis Cienfuegos, fallecido el pasado martes y quien, de la mano de Fran Gayo, logró «que una escena musical se acabara convirtiendo en un movimiento cultural», sostenía Aure Roces, director de la cinta. Era el primer acto en homenaje a su memoria –aunque a él le gustaría más la palabra 'recuerdo', dice el cineasta–, y en un Paraninfo de la Laboral abarrotado para la ocasión, quienes le conocían y apreciaban tuvieron la oportunidad de escuchar una vez más el importante legado que ha dejado a la cultura de esta ciudad, siempre en deuda con él por su trabajo al frente del Festival de Cine, pero también por sacarlo de las salas y conectarlo con la música que se estaba haciendo en aquel momento de renovación.

Era más que oportuno hacerlo en este lugar «que fue su casa», Laboral Cinemateca, y «aprovechando esta película alrededor del Xixón Sound, un movimiento musical que nació prácticamente al mismo tiempo que él se hacía cargo del Festival de Cine de Gijón», mencionó el director de Acción Cultural del Principado, Antón García. Como tantos otros, él también se lamentaba por estar cerrando un año negro para la cultura asturiana y recordó que, durante los dieciséis años que Cienfuegos estuvo al frente del FICX, revitalizó un certamen que, «de su mano, llegó a alcanzar unas cotas altísimas» y le dio el impulso que lo convertiría en la cita que ahora conocemos y disfrutamos cada mes de noviembre.

El paraninfo de la Laboral fue el escenario escogido para este homenaje. Juan Carlos Román 1 /

Quisieron también recordar a su amigo Alejandro Díaz Castaño y Tito Rodríguez, actuales director y programador del festival, que, aunque no pudieron estar presentes por motivos laborales, expresaron a través de un vídeo cómo él fue su «mentor, la persona que nos unió profesionalmente y vitalmente, y un ejemplo para todo el mundo dentro de la cultura en general y del cine en particular», señalaba Díaz Castaño. Cienfuegos apostó, dijo, «por un cine muy complicado de distribuir», y trasladó esa idea y ese compromiso por el cine de autor a todos los festivales por los que pasó después de su etapa en Gijón. «Es una desaparición que para nosotros es muy dura y muy complicada de asumir en un año en el que también hemos perdido a Fran Gayo, que fue su programador durante tantísimos años», expresó.

De algún modo, compartió Rodríguez, «esperamos poder llenar ese vacío, que realmente no va a poder llenar nadie, pero, por lo menos, ir mitigando la sensación de habernos quedado todas y todos huérfanos de José Luis, que nos va a acompañar igual que nos acompaña Fran cada día en el trabajo». No solo con sus recuerdos, sino también «con frases imborrables en nuestra memoria» y con una ética y una dedicación al trabajo «que creemos haber heredado y que seguiremos defendiendo», aseguró.

Reporta un error