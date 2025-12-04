El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Logo Patrocinio
José Luis Cienfuegos, en 2008, en el FICX. Joaquín Pañeda

José Luis Cienfuegos o cómo inventar un festival de cine inédito

El exdirector del FICX recordaba a la muerte de Fran Gayo su trabajo mano a mano para dar un giro total a un certamen que había pasado por diferentes etapas

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:13

Comenta

Annus horribilis para el FICX, que ha visto cómo se iban, demasiado jóvenes y con demasiadas ganas de seguir viviendo entre ficciones y realidades, dos ... de sus adalides. Primero fue Fran Gayo, y no por esperado –padecía un cáncer– fue menos doloroso; después, este martes, José Luis Cienfuegos, víctima de un aneurisma que no le dio opción al adiós. El uno tenía 55 años, el otro, 60, y compusieron la pareja de hecho que recreó el festival tal y como lo conocemos, dedicado al cine independiente y de autor, abierto a explorar nuevas narrativas y formas de contar inéditas. Ellos parieron esa manera de ver y disfrutar del cine que cada noviembre abarrota las salas de la ciudad. Ellos dieron el giro de guion a un festival nacido como infantil y juvenil que pasaba por momentos de decadencia cuando Cienfuegos tomó los riendas en 1995.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  2. 2

    Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
  3. 3 Maritrini y su hija no están en la balsa de Ribadesella
  4. 4 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  5. 5 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  6. 6 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  7. 7 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  8. 8

    El Supremo avala que los alumnos asturianos que cursen Religión en Bachillerato se queden una hora más en clase
  9. 9 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  10. 10 La incidencia de la gripe se duplica en Asturias en sólo una semana y Salud vuelve a insistir en el uso de la mascarilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio José Luis Cienfuegos o cómo inventar un festival de cine inédito

José Luis Cienfuegos o cómo inventar un festival de cine inédito