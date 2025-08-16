El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Bibio, lleno.

En directo: la gran corrida de la Feria Taurina de Begoña, en Gijón

El malagueño Fortes sustituye a Morante de la Puebla, que hace unos días sufrió una cornada en Pontevedra en una gran tarde de toros que cuenta con las figuras del peruano Roca Rey y el sevillano Juan Ortega

José Miguel Arruego

José Miguel Arruego

Gijón

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:07

