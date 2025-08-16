En directo: la gran corrida de la Feria Taurina de Begoña, en Gijón
El malagueño Fortes sustituye a Morante de la Puebla, que hace unos días sufrió una cornada en Pontevedra en una gran tarde de toros que cuenta con las figuras del peruano Roca Rey y el sevillano Juan Ortega
Gijón
Sábado, 16 de agosto 2025, 18:07
18:42
Espectacular ambiente en El Bibio
18:27
Varios de los toros de Núñez del Cuvillo, en los corrales de El Bibio.
18:18
Se enfrentarán, como decíamos, a seis toros, seis, de Núñez del Cuvillo. Seguramente sea la ganadería con más caché de los últimos veinte años. Todas las figuras se han apuntado a ella en cuanto han tenido ocasión. Ponce, El Juli, Perera, Talavante, Roca Rey… y por encima de todos, José Tomás. A Gijón viene un encierro muy entipado y variado de pelajes. Un espectáculo para los sentidos. Si por hechuras existiera el toro prototipo de Gijón, no hay duda, sería este.
17:58
Juan Ortega
Sevillano (1990), tomó la alternativa en Pozoblanco en 2014 y la confirmó en Las Ventas en 2016. Será su tercera tarde en Gijón. Cortó una oreja en 2019 y otra el curso pasado.
Picadores: Óscar Bernal y José Palomares.
Banderilleros: Jorge Fuentes, Miguel Ángel Sánchez y J. Ángel Muñoz 'Perico'.
17:54
Andrés Roca Rey
Peruano de nacimiento (Lima, 1996), recibió la alternativa en 2015 en Nîmes y la ratificó en Madrid en 2016. Es la máxima figura del toreo actual y en Gijón, donde se presentó hace siete años, ha actuado en cinco ocasiones. Salió en hombros en tres de ellas, la última en 2023.
Picadores: Sergio Molina y José Manuel Quinta.
Banderilleros: Antonio Chacón, Francisco Durán ‘Viruta’ y Paquito Algaba.
17:39
Fortes
Nacido en Málaga en 1990, tomó la alternativa en Bilbao en 2011 y la confirmó en Las Ventas en 2013. Siete años después vuelve a El Bibio, donde debutó en 2014 y salió en hombros en su último paseíllo, el 13 de agosto de 2018.
Picadores : Francisco de Borja y Antonio Muñoz.
Banderilleros : Raúl Ruiz, Víctor García ‘El Víctor’ y Javier Gómez Pascual.
17:24
Tras sufrir una cornada la semana pasada en Pontevedra, y a pesar de que se confiaba en que pudiese reaparecer en Gijón, finalmente se anunciaba ayer la baja de Morante , que será sustituido por Fortes.
17:24
Todo está preparado ya para el cuarto capítulo de festejos taurinos con motivo de la Feria de Begoña. El Bibio esperaba hoy con expectación el gran cartel de este año en Gijón, en el que habían de lidiar toros de Núñez del Cuvillo Morante de la Puebla, Roca Rey y Ortega.
