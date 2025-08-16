En directo: la gran corrida de la Feria Taurina de Begoña, en Gijón

17:39

Fortes

Nacido en Málaga en 1990, tomó la alternativa en Bilbao en 2011 y la confirmó en Las Ventas en 2013. Siete años después vuelve a El Bibio, donde debutó en 2014 y salió en hombros en su último paseíllo, el 13 de agosto de 2018.

Picadores : Francisco de Borja y Antonio Muñoz.

Banderilleros : Raúl Ruiz, Víctor García ‘El Víctor’ y Javier Gómez Pascual.