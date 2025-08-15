La difícil misión de sustituir a Morante

La cornada sufrida hace unos días en Pontevedra va a impedir a los asturianos disfrutar de Morante de la Puebla en El Bibio. En ... una temporada, sin tópico alguno, de tintes históricos, el toro de Garcigrande que le tropezó en La Peregrina impedirá que el genio de La Puebla del Río haga el paseíllo esta tarde en el coso astur.

Es complicado sustituir a un torero legendario, con la personalidad y la percha literaria que arrastra Morante, pero como unos las firman y otros las torean, en esta ocasión será el malagueño Fortes quien ocupe su puesto en el abono. Se trata de una sustitución merecida, puesto que el torero es uno de los protagonistas de esta temporada, con una faena grande en la Semana Santa malagueña, que precedió a otra tarde de gran relieve durante la feria madrileña de San Isidro.

Solo la espada impidió que el diestro malagueño, que toreó con un aplomo, un aguante, una verticalidad y una cadencia nunca antes vistas en El Foro se consagrara como triunfador de San Isidro. Hasta tres orejas perdió por sus fallos con el acero. Curiosamente fue Morante, a quien sustituye hoy, el matador más destacado de la primavera madrileña.

La cornada del toro 'Carrillón' nos va a impedir ver un nuevo enfrentamiento entre Morante y Roca Rey, que tantos ríos de tinta ¿interesados? ha hecho correr en las últimas semanas. El torero peruano sí estará esta tarde en Gijón, donde volverá a poner en liza su condición de máxima figura, y de torero, más seguro en la taquilla. Junto a él repite en El Bibio el sevillano Juan Ortega, torero con expresión, delicada interpretación y unas formas de las que ya dio muestras el pasado año en este coso, con una faena llena de apuntes para guardar en el disco duro de la memoria. Los toros, de Cuvillo, deben de ser la guinda, para que si nada se tuerce, todos salgamos toreando esta tarde por la Avenida de la Costa.