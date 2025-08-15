El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Saúl Jiménez Fortes toreó en El Bibio en 2018. E. C.

Morante se cae del cartel de la Feria de Begoña y le sustituye Saúl Jiménez Fortes

El sevillano causa baja tras recibir una grave cornada el pasado domingo en Pontevedra

I. Palomo

Viernes, 15 de agosto 2025, 22:11

Había esperanza, pero finalmente no pudo ser. Morante de la Puebla no toreará mañana en la corrida que tenía prevista en la Feria de Begoña ... , donde se le esperaba con ganas e ilusión desde que se conociese el cartel que compartía con Juan Ortega y Roca Rey. Han sido cinco días de incertidumbre desde que el maestro recibiera una cornada en Pontevedra que le ha impedido continuar con los festejos que tenía previstos. Ahora, la empresa Circuitos Taurinos ha anunciado que quien saldrá mañana a la plaza para completar la tarde será el diestro Saúl Jiménez Fortes, quien ya abrió la Puerta Grande de El Bibio en su debut en la feria de 2018.

