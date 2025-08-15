Morante se cae del cartel de la Feria de Begoña y le sustituye Saúl Jiménez Fortes El sevillano causa baja tras recibir una grave cornada el pasado domingo en Pontevedra

I. Palomo Viernes, 15 de agosto 2025, 22:11 Comenta Compartir

Había esperanza, pero finalmente no pudo ser. Morante de la Puebla no toreará mañana en la corrida que tenía prevista en la Feria de Begoña ... , donde se le esperaba con ganas e ilusión desde que se conociese el cartel que compartía con Juan Ortega y Roca Rey. Han sido cinco días de incertidumbre desde que el maestro recibiera una cornada en Pontevedra que le ha impedido continuar con los festejos que tenía previstos. Ahora, la empresa Circuitos Taurinos ha anunciado que quien saldrá mañana a la plaza para completar la tarde será el diestro Saúl Jiménez Fortes, quien ya abrió la Puerta Grande de El Bibio en su debut en la feria de 2018.

El trío de mañana compartió plaza el pasado 19 de abril en el Sábado de Gloria de Málaga, donde Jiménez Fortes logró desorejar a un toro y recibió grandes elogios en su regreso a La Malagueta. Volvió también esta temporada a la feria de San Isidro tras cuatro años sin torear en Las Ventas. En esta ocasión, no pudo salir por la Puerta Grande, pero sí ofreció un espectáculo que él mismo calificó como su «actuación más rotunda en Madrid». El maestro atraviesa una temporada muy significativa para su carrera y tras torear en San Fermín, Mont de Marsans, Santander y Cuenca, se le espera también en Bilbao después de su paso por el El Bibio. Un gran nombre para cerrar un gran cartel que en el penúltimo festejo había conseguido ya una enorme movilización.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión