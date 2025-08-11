Morante de la Puebla recibe el alta y Gijón sueña con el milagro

Se habla de una temporada histórica para Morante de la Puebla y la afición gijonesa, a las puertas de su esperada Feria Taurina de Begoña ... , aguardaba con expectación la participación del genio en la corrida de abono del próximo sábado 16 de junio en El Bibio, junto a Ortega y Roca Rey. Ayer por la tarde, cuando se conocía la noticia de una grave cornada que le hizo abandonar el ruedo en Pontevedra, saltaron todas las alarmas. Pero el público asturiano todavía no pierde la fe.

Su presencia en Begoña depende, ahora, de la evolución de su estado de salud. El parte médico compartido desde la plaza describía una «herida anfractuosa de 10 cm, que afecta a tejido subcutáneo, fascia muscular y desgarro de abductor mayor con dos trayectorias: una descendiente de 10 cm., y otra ascendente de 6 cm.». Herida que le mantuvo unas horas en observación y le ha obligado a pasar la noche en el Hospital Quirón-Pontevedra. Sin embargo, esta mañana recibía el alta voluntaria y fuentes del ámbito taurino barajan el próximo lunes 18, en la plaza de toros de La Malagueta, como fecha segura para volver a verle brillar. Desde el equipo médico que le atendió en la plaza gallega, sin embargo, calculaban que podría volver a torear «en diez o doce días».

Es por todo ello que las citas previas a Málaga, como la del viernes 15, en la Semana Grande de San Sebastián, la de Gijón el sábado 16 y una tercera en Ciudad Real el domingo 17, están ahora en manos de un pronóstico optimista, pero que pide prudencia. La afición mantiene la esperanza y desde Circuitos Taurinos, la empresa organizadora de la Feria de Begoña, aguardan la llegada nuevas noticias, con la fecha de la corrida algo más próxima, para poder hacer un pronóstico del día y lugar de su reincorporación. Pero «los toreros son de otra pasta», comentaban los trabajadores esta mañana, mientras alisaban la arena donde los festejos arrancan este miércoles, con una esperanza que no cesa y una ilusión que todo lo puede. Gijón sueña con el milagro de Morante, y si sucede, El Bibio volverá a verle triunfar. Si no es posible, la corrida del sábado podría quedar en un mano a mano entre Roca Rey y Ortega. En una fecha tan complicada como el 16 de agosto, con festejos en multitud de rincones de España, será complicado encontrar un sustituto para Morante. Pero como decimos, todo ello está en el aire. De momento, el cartel se mantiene con la terna prevista.