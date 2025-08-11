El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El diestro sufrió una cornada el pasado domingo mientras toreaba en Pontevedra. Mundotoro

Morante de la Puebla recibe el alta y Gijón sueña con el milagro

El maestro tenía previsto torear el próximo sábado en la Feria de Begoña junto a Ortega y Roca Rey, pero fue prendido por un toro en Pontevedra

I. Palomo

Lunes, 11 de agosto 2025, 22:01

Se habla de una temporada histórica para Morante de la Puebla y la afición gijonesa, a las puertas de su esperada Feria Taurina de Begoña ... , aguardaba con expectación la participación del genio en la corrida de abono del próximo sábado 16 de junio en El Bibio, junto a Ortega y Roca Rey. Ayer por la tarde, cuando se conocía la noticia de una grave cornada que le hizo abandonar el ruedo en Pontevedra, saltaron todas las alarmas. Pero el público asturiano todavía no pierde la fe.

