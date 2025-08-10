El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El momento de la cogida en Pontevedra. Mundotoro

Morante de la Puebla sufre una cogida en Pontevedra

El diestro tiene dos trayectorias en la pierna derecha y no se sabe si podrá torear el próximo sábado en Gijón como estaba previsto

J. L. R.

Domingo, 10 de agosto 2025, 22:37

Morante de la Puebla ha sufrido una cogida en la plaza de Pontevedra. El diestro tiene una cornada en su pierna derecha con dos trayectorias. «Herida por asta de toro en cara interna de muslo derecho, herida anfractuosa de 10 cm que afecta a tejido subcutáneo, fascia muscular y desgarro de abductor mayor con dos trayectorias: una descendente de 10 cm, y otra ascendente de 6 cm, Pronóstico grave que le impide continuar la lidia. El lesionado después de asistido se traslada al Hospital Quirón-Pontevedra», dice el parte.

Fue el primero de la tarde, un toro de Garcigrande, el que sorprendió a Morante, se le quedó debajo y le acertó en el muslo.

Parte médico de Morante de la Puebla en Pontevedra. ABC

Este contratiempo pone en duda la próxima corrida que el diestro tenía programada en Gijón para el próximo sábado 16 de agosto. Un día antes, el 15, tiene previsto torear en San Sebastián, así que ese día marcará la posibilidad de que venga o no a Gijón.

