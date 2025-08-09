El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La plaza de toros de El Bibio, durante la pasada feria de Begoña. J. C. Román

Un abono con caché

No es fácil concentrar en sólo cinco fechas a la crème de la creème de los tres escalafones. Y todos desfilarán por El Bibio en los próximos días: desde El Mene a Diego Ventura, pasando por Roca Rey y Morante

José Miguel Arruego

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:43

Una feria taurina es mucho más que una amalgama de cinco carteles con tres toreros y una ganadería, que sostiene una pared bajo una capa ... de engrudo. El prestigio de un ciclo como el de la Feria de Begoña, referente, no sólo en el norte de España, sino en todo el orbe taurino, no es algo que se consolide con un chasquido de dedos. Hay mucha implicación detrás. Y trabajo del que no se ve.

