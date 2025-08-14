El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ventura y Telles abrieron por primera vez la Puerta Grande de El Bibio en esta Feria de Begoña.

Damian Arienza
Feria taurina de Begoña

Ventura y Telles, primeras Puertas Grandes

Fue la corrida que todo rejoneador sueña. El máximo triunfador fue el sevillano, superlativo en ambos turnos, aunque el cavaleiro luso también dejó una grata impresión

José Miguel Arruego

José Miguel Arruego

Gijón

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:02

Fue la corrida ideal. Esa que todo rejoneador o cavaleiro sueña para hacer el toreo a caballo. Porque su calidad no estuvo exenta de vibración ... para que cuanto se les hiciera llegara al tendido, y su ritmo tampoco fue almibarado, sino que tuvo transmisión y raza. Así es más fácil, dirán algunos. Depende. Un gran toro siempre enseña las costuras de los malos toreros, y los de hoy en El Bibio hubieran dejado al descubierto las vergüenzas de cualquiera. Porque no era fácil, artísticamente, estar a la altura de su excelencia.

