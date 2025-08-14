Y el alma gijonesa galopó con los caballos

Carmen del Soto Gijón Jueves, 14 de agosto 2025, 22:23 Comenta Compartir

Los aficionados taurinos van de susto en susto. A la cogida de Morante en Pontevedra, que planteaba serias dudas sobre su recuperación para reaparecer en El Bibio, se suman las dos embestidas recibidas por el torero Roca Rey en Huesca. Menos mal que este no recibió cornada alguna y además salió a hombros junto a Tomás Rufo, al que hoy también se espera con muchas ganas en el coso gijonés.

Al igual que las hubo ayer para ver las evoluciones de los toreros a caballo, habida cuenta de la afición que hay en Gijón a todo lo relacionado con lo ecuestre, con su máxima expresión en el Concurso Internacional de Saltos de Las Mestas.

Los tres rejoneadores portugueses son herederos de una de las manifestaciones más antiguas de la tauromaquia y así fueron reconocidos por Mario Vigil, presidente del Club Hípico Astur. Y también fueron del gusto de Cristina Villanueva, directora general de Atención al Ciudadano por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Gijón.

En barrera disfrutaron de la tarde Avelino Rodríguez Miravalles, quien fuera jefe de pista del Hípico y director del Patronato Deportivo Municipal, y su mujer, Patricia Menéndez, junto a Bárbara Estrada, apoderada de Miguel Senén 'Miguelito'.

No faltó la familia Losada, también habitual del hípico y con abono para la feria. Así pues, estaba Fernando Losada (padre) exultante de felicidad, con sus dos aficiones reunidas en la plaza. Un auténtico placer del que disfrutó junto a su esposa y su hijo, el gerente de Divertia, Fernando Losada.

Y de la familia fundadora de la conocida clínica dental gijonesa Tejerina, los hermanos Laura y Luis Tejerina, quien la dirige y asistió a El Bibio con su esposa Teresa García Paquet.

Desde el burladero, el presidente de la Unión de Peñas Sportinguistas, Gustavo Alonso, siguió con atención la corrida. Igual que lo hicieron en barrera el periodista de esta casa Manolo Rosety y el empresario gijonés Luis Mitre.

Por otro lado, ayer ya se incorporó al palco la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, acompañada de la concejala María Mitre.