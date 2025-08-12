El Bibio se viste de largo para Begoña

I. Palomo Martes, 12 de agosto 2025, 06:25 | Actualizado 07:14h. Comenta Compartir

Todo está ya listo y la Feria Taurina de Begoña, a punto de empezar. La arena cubre el ruedo de la plaza de toros de El Bibio, el graderío está impoluto y ni rastro queda ya de los escenarios con los que la plaza se ha vestido en ausencia de toros y toreros. La única duda, apenas unas horas antes de dar el pistoletazo de salida a unos carteles que habían conquistado a aficionados y expertos, es la presencia de Morante de la Puebla, el principal reclamo junto a Roca Rey, tras sufrir el pasado domingo una grave cogida en Pontevedra.

Su presencia en Begoña depende, ahora, de la evolución de su estado de salud. El parte médico compartido desde la plaza describía una «herida anfractuosa de 10 cm que afecta a tejido subcutáneo, fascia muscular y desgarro de abductor mayor con dos trayectorias: una descendiente de 10 cm. y otra ascendente de 6 cm.» que le mantuvo unas horas en observación y le obligó a pasar la noche en el Hospital Quirón-Pontevedra. Sin embargo, en la mañana de ayer recibía el alta voluntaria y algunas fuentes aseguran que el próximo lunes 18 la plaza de toros de La Malagueta podría volver a verle brillar.

Las citas previas, como la del viernes 15, en la Semana Grande de San Sebastián, la de Gijón el sábado 16 y una tercera en Ciudad Real el domingo 17, están ahora en manos de un pronóstico optimista, pero que pide prudencia. La afición mantiene la esperanza y desde Circuitos Taurinos aguardan la llegada de nuevas noticias, antes de tomar decisiones. Y es que «los toreros son de otra pasta», comentaban los trabajadores ayer, mientras alisaban la arena sobre la que los festejos arrancan mañana. Es por eso que se mantiene el cartel del sábado 16 tal y como se anunció. De no ser posible la presencia de Morante, podría quedarse en un mano a mano de Roca Rey y Ortega. La tercera opción, buscar un recambio, pero la fecha es complicada por la multitud de festejos, y la premura tampoco ayuda.

A la izquierda, Alfredo López se encarga cada año de que todo quede preparado para las faenas; a la derecha, Fernando Morata riega la arena para que quede asentada.

El pronóstico es grave, «pero ya sabes cómo son los toreros», insistía Fernando Morata, uno de los trabajadores que repite cada año para acondicionar el ruedo gijonés. Y no es el único que mantiene la fe. Era lo más comentado de la mañana, pero no interrumpió las tareas que faltaban para ponerlo todo a punto: había que alisar la arena, preparar los tendidos y el burladero, asegurar que todo funciona –las básculas, por ejemplo– y preparar los corrales donde desde ayer por la tarde aguardan los primeros toros que saldrán a pisar el albero. Incluso la capilla, que permanecía cerrada, luce ya a sus santos y sus vírgenes en perfectas condiciones.

«El mayor trabajo comienza quince días antes», cuenta Alfredo López, responsable de mantenimiento de la plaza, quien año tras año regresa para asegurar que El Bibio queda en perfectas condiciones antes de cada corrida. «Todos los años es más o menos el mismo proceso» explica. «Acondicionar los corrales, limpiar los comederos y bebederos», pintar, reparar, limpiar. Durante el resto el año, cuenta, el mantenimiento no se hace, así que el trabajo en estos días previos es toda una contrarreloj. Pero merece la pena. La satisfacción llega cuando se llena el graderío, porque «la gente ve que está muy bien, dice que está mejor que otras plazas a las que van» y eso, al final, lo compensa todo. Lo más importante es el ruedo, claro, porque sobre él sucederán grandes cosas. «Tiene que estar impecable», dice mientras varios trabajadores lo riegan «para que la arena quede asentada».

Nunca falta el cariño que trabajadores y voluntarios ponen estos días en cada tarea. «Yo lo hago porque la plaza es mi casa», confiesa Margarita García, la hija de quien fuese la última guardesa de El Bibio. Lo que estaba en sus manos, a estas horas, ya está terminado. Begoña está lista para recibir a sus toreros. Y ojalá, si se obra el milagro, vengan todos los que se esperaban.

