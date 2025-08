La pasión taurina ya retumba en Gijón

Es inmenso el sentimiento de una afición que rebosa cada agosto –aunque no muere el resto del año–. A pocos días de arrancar una nueva ... Feria de Begoña, las peñas taurinas se preparan ya con nervios e ilusión; los aficionados tratan de hacerse con los mejores abonos y este año, además, el cartel tiene «todos los ingredientes» para dejar en los paladares más exigentes un buen sabor de boca.

El principal condimento, ese del que todo el mundo habla, será la corrida que protagonizan Morante, Ortega y Roca Rey el próximo sábado 16. «Son los tres fenómenos del momento», afirmaba José Villar, presidente de la peña taurina Astur, aunque también comparte que se espera con ganas la llegada de Olga Casado, la joven novillera, y de Clemente, «otra de las novedades». Pero es Morante quien «está haciendo una muy buena temporada», añadía Aquilino Tuya, presidente de la peña Cocheras, así que «está generando mucha expectación».

Muchos consideran que el nivel de todas las corridas ha aumentado respecto a años anteriores. Josechu Mendoza, presidente de la peña Dávila Miura, afirmaba incluso que «no se puede hacer un cartel mejor». Y de hecho, desde la Federación Taurina del Principado, su vicepresidenta, Ana Rodríguez, compartía que ya «hay muchísimas llamadas preguntando por entradas». «Incluso gente que nos dice que va a venir horas antes de que se abra la taquilla» mañana, cuando se pongan a la venta por días, porque «Morante hizo lleno de billetes en Santander y en el Burgo» así que la previsión –y la ilusión– es que el día que se baten en duelo los grandes del momento, Gijón también tenga colmadas todas las gradas de El Bibio.

Esta temporada trae, además, novedades muy bien recibidas por parte de la afición, como la creación de un nuevo abono joven «con un precio muy asequible», compartía Maritina Medio, presidenta de la Federación y de la peña Miguel Ángel Perera. Se espera, con ello, que suba el número de abonados menores de veinte años, y con este empujón, «ojalá para la corrida del sábado se cuelgue el cartel de 'No hay billetes', porque sería el broche de oro». Y es que los jóvenes tienen un hueco y una voz dentro del mundo del toreo, que visibilizan asociaciones como la Juvenil Taurina Asturiana a la que pertenece, junto a decenas de compañeros, Simón Iglesias. A sus catorce años, él tiene claro que dar un paso al frente para defender esta tradición es también tarea suya. «Es importante hacer saber que los niños estamos a favor de los toros», defendía. «A las personas que quisieron aprobar una ley a través de la cual los menores de 16 años no podían ir a la plaza, queremos hacerles saber que a los jóvenes nos interesa», sostiene. «Debemos estar unidos para que no se nos ignore. Tenemos que alzar la voz para que se sepa que estamos a favor de que esta rica tradición se mantenga».

Los veteranos, mientras tanto, les dan la mano, celebran su entusiasmo y comparten su pasión. Entre ellos está Manuel Valledor, miembro de la peña Astur, que tras veinticinco años abonado, cuenta que cada año acude desde Oviedo «a las 7.30 de la mañana para hacer fila, ver a los toros a las 9.30 y pasar el día en Gijón». Este año no será menos, como tampoco lo será para Ricardo Fuertes, delegado regional de la Asociación de Presidentes de Plazas de Toros. «El cartel es atractivo. Lo que más me preocupa son la condiciones de los toros. Me gustaría que vinieran bien presentados», transmitía. Pero mantiene la esperanza: «Creo que va a dar la talla la Quinta». Y muchos coinciden con él.

El sentimiento general entre los peñistas es unánime: hay ilusión, hay expectativas y hay, además, una enorme alegría porque «tenemos un día más de festejo», celebraba también Ana Rodríguez. Con este día extra «superamos a ciudades como Córdoba» y a otros lugares con gran tradición taurina, destacó también Tuya. Sin embargo, acostumbrados a los siete de antaño, para algunos fieles como Valledor, «todavía falta uno». Será el objetivo futuro. De momento, cinco son los festejos que tenemos en Gijón y cinco son los que, sin duda, se van a disfrutar.