Los jóvenes vuelven a El Bibio: «Esto es arte»

«Es una tradición madrugar para sacar los abonos con mi padre. Me viene desde pequeño», cuenta Iker Gazapo, uno de los jóvenes que, antes ... de las 10 de la mañana, aguardaba a las puertas de la taquilla de la Plaza de Toros de El Bibio en el día en que se abría la venta de abonos nuevos. Tiene dieciséis años y no duda en afirmar que esto «es arte». «Es que no hay palabras para expresarlo», confiesa. Emocionado porque la Feria Taurina ha aumentado un día más con respecto a ediciones anteriores y el cartel traerá a grandes figuras del toreo, compartía sentimiento con el resto de los aficionados que esperaban pacientemente en la fila.

La novedad que presenta esta feria es un nuevo abono para menores de 20 años, que ahora pueden elegir entre la andanada, a un precio de 60 euros, o localidades en tendido, por 115. «Es algo maravilloso para fomentar que las nuevas generaciones vengan», comentaba Adolfo Cubillas, que pudo hacerse con uno de los primeros huecos disponibles. Lo celebraba también Jeyden López, de 18 años, que aunque suele disfrutar de las corridas acompañado de su familia, este año acudirá solo. «Hay muy buen cartel y además son más días», explica, así que madrugar para hacerse con buenas localidades está más que justificado. Otro de los jóvenes que esperaba en la fila minutos antes de que se abriese la venta, Martín Vega, tiene claro que vendrá con sus amigos, pues a pesar de su corta edad, para ellos es ya una tradición. Además, este año parece que será aún «mejor que el anterior». Pero no solo los abonos jóvenes movilizaron ayer a los fieles hasta los alrededores del recinto. La primera en la fila: una madre que adquirió el abono para su hija, que acostumbra desde pequeña a venir con su padre y su hermana y que aguarda con ilusión la llegada de los toreros, «que aquí siempre son buenos», pero con algo menos de confianza la de los toros, «no siempre tan acertados». Si tiene que pedir algo, lo tiene claro: «Que no llueva». Por si aún hay algún rezagado, hoy finaliza la venta de abonos nuevos, aquellos que garantizan el acceso a la plaza durante los cinco días que durará la Feria de Begoña. Y a partir del lunes, se podrán adquirir las localidades sueltas tanto en las taquillas como a través de internet. Todo listo ya para dar el pistoletazo de salida a uno de los grandes eventos del verano gijonés.

