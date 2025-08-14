El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Tomás Rufo cortó dos orejas en la feria de Begoña de El Bibio en 2023. Damián Arienza

Dos debutantes con pedigrí

Emilio de Justo y Clemente pisan por primera vez una plaza de la que Tomás Rufo salió a hombros hace solo dos temporadas

José Miguel Arruego

Gijón

Jueves, 14 de agosto 2025, 22:23

La primera corrida de toros de la Feria de Begoña, tercer espectáculo de abono, reúne a dos matadores debutantes en este coso, dos ... diestros con ambiente y buen currículum que han hecho méritos para figurar en un ciclo tan selectivo como el astur. Sobre todo el director de lidia, Emilio de Justo, torero extremeño que goza de un reputado cartel en la plaza de Las Ventas, donde primero reflotó su carrera, que sufrió un paréntesis después de la alternativa, y más tarde salió catapultado hacia las ferias tras conseguir descerrajar su puerta grande hasta en cuatro ocasiones. Torero clásico, seguro estoqueador al que no han hecho mella los percances, algunos realmente serios, que ha sufrido en estas últimas campañas.

