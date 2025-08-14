Dos debutantes con pedigrí

La primera corrida de toros de la Feria de Begoña, tercer espectáculo de abono, reúne a dos matadores debutantes en este coso, dos ... diestros con ambiente y buen currículum que han hecho méritos para figurar en un ciclo tan selectivo como el astur. Sobre todo el director de lidia, Emilio de Justo, torero extremeño que goza de un reputado cartel en la plaza de Las Ventas, donde primero reflotó su carrera, que sufrió un paréntesis después de la alternativa, y más tarde salió catapultado hacia las ferias tras conseguir descerrajar su puerta grande hasta en cuatro ocasiones. Torero clásico, seguro estoqueador al que no han hecho mella los percances, algunos realmente serios, que ha sufrido en estas últimas campañas.

Clemente es actualmente el torero que goza de mayor predicamento entre los aficionados de su país. Seguramente Francia nunca haya contado hasta ahora con un matador de su perfil, fino estilista, que interpreta el toreo con delicadeza y sentimiento. Ha triunfado con fuerza en plazas como Mont de Marsan, Dax, Arles, Beziérs o Nîmes, y ahora busca abrirse un hueco en España, donde ya ha dejado retazos de lo que puede dar de sí.

Completa el cartel Tomás Rufo, torero que, a pesar de su juventud, presenta una hoja de vida para leer despacio. Ha abierto la Puerta del Príncipe de Sevilla en dos ocasiones y en una la de Las Ventas de Madrid, entre otros logros. Vuelve a Gijón después de su debut hace un par de temporadas, donde salió en hombros después de cortar dos orejas a una corrida de José Vázquez.

Poco hay que decir de la ganadería de La Quinta, la divisa que mayores logros ha obtenido en Gijón en los últimos tiempos, donde ha lidiado varios encierros de alta nota y un buen número de astados que han sido reconocidos con la vuelta al ruedo en el arrastre. Mimbres hay, a uno y otro lado de la balanza, para que en el ruedo, como diría Rubén Martín en 'Tiempo de Juego', «sigan pasando cositas».