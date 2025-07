Los libros son el alma de la fiesta en la Semana Negra de Gijón

Pablo A. Marín Estrada Gijón Viernes, 11 de julio 2025, 06:42 Comenta Compartir

Los libros son el centro de la fiesta en la Semana Negra de Gijón y por ello no es un capricho que la primera carpa con la que se encuentren los visitantes al recinto del Naval sea la que los pone a la vista y a disposición de sus posibles lectores. Pero realmente ¿cuál y cómo es el nivel de ventas que se genera a lo largo del festival? Esa es la cuestión que hemos querido plantear a cuatro responsables de las librerías presentes en esta edición del encuentro literario.

Entre los más veteranos en esta feria del libro, sin duda la del mexicano Fritz Glockner es una opinión de peso, avalada por su presencia en la Semana Negra desde su quinta edición en 1992. Actualmente es responsable de la Red Ducal de Librerías de su país. «Si nunca me he permitido faltar desde entonces es por algo. Traigo las novedades o los clásicos que no están publicados en España de autores no solamente latinoamericanos, también en otras lenguas. Y desde luego la respuesta es sí a si me merece la pena venir con todos en mis maletas». Entre los que mejor funcionan y recomienda: el creador del festival, Paco Ignacio Taibo II, Vicente Leñero, Elena Poniatowska o Santiago Ronclagiolo.

Otra presencia habitual es la de Rafael Gutiérrez Testón, de la gijonesa La Buena Letra, «Este año se nota un gran ambiente, las ventas van bien y es porque hay un programón, de los mejores de la historia. Y también creo que hay un perfil más literario en el encuentro, se parece más a una feria del libro de lo que era». En su ránking, destacan autores asturianos como Fulgencio Argüelles con 'El desván de las musas dormidas' y 'La llamada' de la argentina Leila Guerriero.

Jorge Salvador de Matadero Uno y ediciones Pez de Plata apunta que «la Semana Negra tarda un pelín en arrancar pero ya está cogiendo ritmo y de momento va bien, el fin de semana esperamos que sea muy bueno». Afirma que «las presentaciones ayudan pero nuestra apuesta es traer todo el fondo de la editorial y replicar el de la librería, que la gente pueda entrar y mirar tranquilamente. Y en general veo al público muy interesado en ver todos los puestos de libros». En su lista de éxitos, 'Ratones en la despensa' de Raquel Presumido y 'Los cuadernos de actividades de don Julio': «Se los llevan de tres en tres, especialmente 'Ser fascista está mal'».

Un balance provisional «muy positivo en el contacto con los lectores y la receptividad» es el que hace Rafa R. Valdés de la Librería y la editorial Trabe, especializadas en lengua asturiana y autores de la región. «Aquí frente a otras ferias hay un ambiente familiar a ciertas horas y eso se nota en los títulos infantiles». Los más vendidos: 'Por mi volvería a nacer', de Ana Lamela, y 'Fuimos graninos de arena', de Arantza Margolles.

Comenta Reporta un error