Boombastic ilumina el fin de semana

Boombastic / J. C. Román

A. C. Rodríguez Sábado, 19 de julio 2025, 23:43 Comenta Compartir

Estaba muy alto el listón en La Morgal, después de que los Estopa recibiesen sobre el escenario –al que se subieron el viernes noche– un sábado eterno que, técnicamente, comenzaba con los últimos coletazos del concierto de los de Cornellá y una madrugada como pocas, con el gran dj Steve Aoki tras la mesa de mezclas. Muy alto, decíamos. Empezaba la segunda jornada de Boombastic cuando aún no había finalizado la primera, en un non stop de música, sí, pero también de camadería, de convivencia y, en definitiva, de diversión. Se impuso como imprescindible una parada en boxes para recuperar energía, aunque los más valientes no se dilataron y pasaron del cierre de Alvama Ice a la primera fila de la actuación de Vera GRV en el escenario Port Aventura Twin Stage, que abría el cartel de la tarde noche a las seis de la tarde junto a RVS DJ.

Arrancaba así otro maratón de música en el que los asistentes echaron los restos, pues aunque lo esperable es que el tercer día de gloria comiencen a flaquear las fuerzas, la despedida merecía cualquier esfuerzo. Para cuando L-Gante, primero, y Marina Reche, después, tomaron posiciones, ya se sabía que la jornada iba a ser otro éxito. Aunque para triunfos los que cosecha el gijonés Enol cada vez que pisa su Asturias para demostrar que, si bien nadie es profeta en su tierra, él está dispuesto a ocupar, también en casa, su lugar por derecho propio en los carteles de los festivales más importantes. Como lo ocupan el de Kaze y el de Nicky Jam, una de las actuaciones más esperadas de anoche, que dejó al público en éxtasis. Guardaba el Boombastic en la manga un as. Faltaba todavía por subirse al escenario la argentina Emilia. Y otro conciertazo. Y Khea. Y Gordo. Y otra madrugada sin tregua.

Temas

Estopa

Boombastic