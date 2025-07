Boombastic, preparado para despegar

Pablo A. Marín Estrada Gijón Miércoles, 16 de julio 2025, 06:53 Comenta Compartir

Llanera se prepara ya para el despegue de una nueva edición del macrofestival Boombastic que comienza este jueves 17 y que ayer recibía ya a sus primeros asistentes en la zona de acampada, mientras decenas de operarios trabajaban a buen ritmo en el montaje de las distintas instalaciones del recinto que se convertirá durante los tres días con sus noches en el evento en la mayor fiesta de la música en directo de Asturias. Como una «experiencia más que un festival al uso», definía Boombastic Marino González, de Two Monkeys, responsable de la organización, al presentarlo ayer junto a su compañera Suca García y el alcalde de Llanera, Gerardo Sanz. Y dispuestos a aprovechar y vivir esa experiencia al máximo, iban llegando los 'bombis' más madrugadores con sus mochilas y sus tiendas de campaña a la zona destinada a ese fin y en la que se espera que se instalen doce mil personas. Entre ellos, bien pertrechados con sus enseres temporales cargados en un carrito, los madrileños Diego Iglesias, Laura Ruiz, Delia Orgaz e Iván Lara debutaban en un festival del que aseguraban les llamaba sobre todo «estar aquí cinco días de acampada y escuchar un poco de todo y a nuestros artistas favoritos: Lucho RK y Kaze».

De algo más cerca, desde León, Kevin Chávez, Miguel Sánchez e Ian Blázquez, repetían por segundo año: «Nos mola todo, la música, el ambiente y esperamos divertirnos bastante», declaraban tras pasar el último puesto de control. Otras leonesas, Aurora Suárez, Marina Morán, Alicia Bollán, Carmen Flórez, Miriam González y Lucía Fernández acudían igualmente a su segunda cita con el encuentro de Llanera: «El año anterior nos lo pasamos muy bien y el camping es brutal. Del cartel los que más nos atraen son Bad Gyal y Nicky Jam», expresaban unánimes.

Actuaciones Jueves17 Naiara Moore, Lit Killah, Marlon, Bad Gyal, Tiago PZK (Arnette). Diegote, Nil Moliner, Omar Courtz, Trueno, Michenlo (New). Y otros artistas.

Viernes 18 Mafalda Cardenal, Marlena, Estopa, Lucho RK(Arnette). Juancho Marqués, Lia Kali, Residente, Steve Aoki (New). Ý otros artistas.

Sábado 19 Xera GRV, Luck RA, Marina Reche, Kaze, Nicky Jam, Gordo (Arnette). Denna, L-Gante, Enol, Emilia, Khea (New). Gale, Israel B (Idealista)-.Y otros artistas.

Hacía apenas unos minutos que se había abierto el acceso hasta la llamada zona de descanso y una larga y dispersa hilera de mochileros recorrían el pasillo vallado hacia el camping. Formando parte del alegre cortejo, más chicas como el trío formado por Daniela Barcia, Marta Méndez y Nuria Cascallana, de Villagarcía de Arousa, volvían de nuevo al Bombastic «porque es una de esas experiencias que mola repetir, está genial. ¿Nuestros artistas favoritos? Marlom, Marina Reche, Mafalda y seguro que muchos más que vamos a descubrir aquí», manifestaban.

Al fondo de la amplia explanada por donde desfilaban los 'bombis' hacia su lugar de alojamiento en tiendas de campaña, se alzaban imponentes los dos grandes escenarios centrales del festival. Frente a estos, una de las novedades de esta edición, la cúpula del Gijón Arena trasplantada al recinto de Llanera y que albergará sesiones de DJ y múltiples actividades. Un espacio más del que disfrutar para los entre 38.000 y 40.000 asistentes que calcula la organización recibir cada día.

En la presentación a los medios, tanto los responsables del Bombastic como el regidor de Llanera, tras congratularse por la consolidación del evento, lamentaron que por primera vez este año los miles de asistentes que vienen de diferentes puntos de Asturias no pudiesen disponer de los habituales trenes de refuerzo para su retorno a los lugares de origen y fueron muy críticos con esta decisión de Renfe. «Han pedido que los paguemos nosotros y el Principado no ha hecho nada, lo que va a repercutir en la movilidad y seguridad, porque coger el coche para volver a casa no es lo más recomendable», afirmó Marino González. «No ha habido voluntad política», apuntó el alcalde llanerano, para quien «es un mazazo a la apuesta por la movilidad en transporte público y el vaso que ha vaciado Renfe lo han tenido que llenar Guardia Civil, ambulancias y seguridad privada». Los autobuses lanzadera serán la alternativa en un Boombastic ya a punto.

