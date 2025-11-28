Gaiteros del carbón: «Reivindicamos el orgullo de donde venimos» La banda de gaitas que dirige Pablo Carrera celebra sus diez años con una exposición y un concierto el 10 de enero junto a Celtas Cortos, Hevia, Marisa Valle, Xune Elipe y Nuberu

El próximo enero, la banda de gaitas y percusiones Gaiteros del Carbón cumplirá sus diez años de existencia y va a celebrarlo por todo lo alto en un concierto en el Teatro José León Delestal de La Felguera (Langreo) con la participación de Celtas Cortos, Marisa Valle Roso, Hevia, Nuberu, Xune Elipe y un trío de auténticos ases de la escena asturiana: Ramón Prada, Rubén Bada y Juanjo Díaz. Una exposición sobre la historia de la formación completará la fiesta de cumpleaños y para realizar ambos eventos han puesto en marcha una campaña de micromecenazgo que ya está a punto de cumplir sus objetivos. Pablo Carrera, director y fundador de Gaiteros, vive, como todos sus componentes, con emoción y agradecimiento la positiva acogida al crowdfunding como la de los artistas invitados a la actuación en directo para la que salen hoy a la venta las primeras entradas. «Hicimos un llamamiento a que nos echaran un 'gavitu', a dar tira, y en tres días ya habíamos llegado a los 3.000 euros. En cuanto a los invitados, ninguno dudó un segundo en sumarse», explica.

Todo empezó cuando el grupo de teatro Alevosía le pidió a Carrera figurantes de su Escuela de Música A Mansalva para la cabalgata de Reyes de Laviana de 2016. Su carroza rendía tributo al Pozu Carrio y el director de la Escuela tuvo la feliz idea de que fuesen tocando vestidos con indumentaria minera. La recepción del público fue tan buena que sirvió para impulsar la creación de una banda. El nombre lo llevaba en el alma desde que entró haciendo sonar 'Santa Bárbara bendita' en Madrid con la marcha de los mineros asturianos del verano de 2012. «Fue entonces cuando corearon '¡Aquí están, estos son, los mineros del carbón!' Me quedó grabado. Solo tuvimos que cambiar mineros por gaiteros», relata.

El debut 'oficial' de la banda tuvo lugar poco después cuando acompañaron a Celtas Cortos en el festival langreano de El Xarandal. Sería la primera de las múltiples ocasiones en que compartirían escenario con el mítico grupo de Jesús Cifuentes y de muchos otros, de Dixebra a Los Berrones, Marisa Valle Roso o Ilustres Patilludos. Pablo Carrera destaca que Gaiteros del Carbón «es una formación que se nutre de la cantera que va saliendo de la Escuela de Música. No somos una banda que haya surgido por retales de componentes de otras bandas, ni tampoco porque haya yo levantado el teléfono y haya llamado a gente que conozca que toca la gaita. Nosotros hacemos un trabajo importante de formar una cantera en la Escuela y cuando ya tienen unos conocimientos pueden formar parte de la banda».

El otro compromiso que los define tiene que ver con el lugar y la cultura de los que proceden, la cuenca del Nalón. «Hacemos homenaje a un sector importante que nos dio durante décadas una serie de valores en la zona de donde somos. Nos sentimos herederos de esa manera de entender la vida y de reivindicación para que no haya falta de memoria. Ese espíritu reivindicativo de la minería por los derechos laborales, por ejemplo,es hoy más necesario que nunca de que no nos podemos descuidar porque de la noche a la mañana podemos perderlos. En la propia banda, casi todos tenemos algún familiar que trabayó en la mina. Venimos de ahí y lo reivindicamos con orgullo», defiende el músico.

La juventud de los integrantes de la banda es otra de sus características: «Hay mozos, moces, desde los quince hasta los veintidós años, la media es de 20. Es importante resaltarlo porque a veces se demoniza a los jóvenes y este es un ejemplo de cómo pueden adquirir un compromiso e implicarse en un proyecto musical con la exigencia de este», subraya Carrera.

Y mientras trabajan en los preparativos de su décimo aniversario, la campaña de micomecenazgo sigue abierta y las recompensas van desde pósteres y gorras a un 'cascu' de seguridad, una 'toballa' minera, entradas al Ecomuseo Samuño, grisú del Pozu Fondón o 1/2 caja de sidra. El conciertazo, recuerden, el próximo 10 de enero en La Felguera.

