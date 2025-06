Primer finde de llenazo en el festival Metrópoli de Gijón

Pablo A. Marín Estrada Gijón Domingo, 29 de junio 2025, 00:00 Comenta Compartir

Metrópoli vivía ayer el primer llenazo de la edición que arrancaba este viernes y que, si el tiempo acompaña con la fortuna de los últimos días, promete marcar el tono de las siguientes jornadas repletas de grandes nombres de la música para disfrutar las noches del festival y con el nuevo impulso que cobrará a lo largo de la próxima semana con el inicio de Comic Com.

El recinto ferial Luis Adaro comenzaba a animarse pasado el mediodía, con la afluencia de visitantes que buscaban un lugar donde comer al aire libre y tras el correspondiente reposo, continuar disfrutando de la programación de Metrópoli hasta la noche y más allá. En ella, dos propuestas de música en directo, tan atractivas como diversas, pero perfectamente combinables para el público: el enérgico pop indie de We Are Mono, en el escenario pequeño y en el central, un fenómeno de los sonidos urbanos como Recycled J.

HOY Juan Magán El mítico Dj, productor y cantante lleva su potente directo al Escenario Central, 10.30.

Carlos Ares El músico y cantautor indie actúa con su banda en el Escenario 2, 21 horas.

Magia El ilusionista Jon Ander presenta su espectáculo Magia Anderground en el Auditorio, 19 horas.

Body Painting Exhibición con Heidy Romo, Expo Tattoo, 12 y 20 horas.

Hip Hop Espectáculo de Baile Brodancy, Expo Tattoo, 18 horas.

Concurso Tattoo Old School, New School y Neotradi, Expo Tattoo, 20.30.

Show Santi el Mago despliega su repertorio de trucos y sorprendentes números, Expo Tattoo, 18.30.

Metrocooking Taller de cocina básico, 12.30; Taller de cocina con elaboraciones, 13 horas. Metrokids, Parcela 62. (5 a 10 años).

Arte corporal Taller de pintacaras y tatuajes con aerógrafo para niños y niñas, 12.30. Metrokids, Parcela 58.

Comic Kids Zona para que los más peques (0 a 3 años) puedan pintar y jugar, acompañados de un adulto. De 12 a 22 horas.

Expos 'Superman, su historia en imágenes' (Pab. Sabadell); 'Metrosneakers' (Pab. Unicaja); 'Terror en miniatura' (Sala Asturias); 'Tesoros de Hollywood' (Sala Asturias); 'Guardianes del pasado' (Sala Columnas). De 12 a 22 horas.

Y si los conciertos constituyen el principal reclamo para buena parte de los asistentes al festival gijonés y son la llama fundamental que enciende la fiesta del Metrópoli nocturno, un aliciente con no menor tirón lo representa la convención Tattoo Expo, con la posibilidad de ver en directo el trabajo de algunos de los mejores tatuadores del país o que cualoquiera de ellos te pueda grabar en la piel uno de sus diseños.

Entre los artistas y sus clientes los hay que repiten edición tras edición la cita en Metrópoli. Es el caso de la valenciana Su Saez: «Vengo todos los años porque es la convención con la que empecé hace ocho y no puedo perderme este evento», afirmaba, en pleno trabajo, elogiando que aquí «hay muchas opciones para el público, además de los tattoos: exposiciones, conciertos, foodtrucks. Eso nos viene genial también a nosotros porque aparece mucha gente sin cita, que si tenemos un hueco, estamos encantados, es siempre un reto». En sus manos, la gijonesa María Lasqueta, asentía, mientras la tatuadora dibujaba sobre su brazo: «A mí me encanta venir por lo mismo y cada año me llevo 'puesto' un nuevo diseño».

Para otros es su primer encuentro con Metrópoli, como la madrileña Lorena Baeza, que aprovechó su presencia en la convención para citar aquí a Antonio Lara, de Ciudad Real, para completarle un tatuaje iniciado tiempo atrás. La artista revelaba que ese dibujo en concreto, un Odín hiperrealista rodeado de cuervos y un lobo, le había llevado unas siete horas el día anterior y en el presente, iba camino de otro tanto para rematar esta segunda fase del trabajo. La valoración del festival por parte de ambos no podía ser más positiva: «La verdad es que mola mucho poder relajarse luego con la fiesta de la noche y la música en directo. Y todo lo que hay alrededor es espectacular», expresaba el manchego.

Debutante también era el bilbaino Joseba Made Ink Bilbao, aunque no desconocedor de la cita: «Tenía ganas de venir porque por el mundillo tiene muy buena prensa por el ambiente y el trato de la organización con los artistas, y lo estoy comprobando ahora. Se cuida más la calidad que la cantidad. Espero repetir», aseguraba, satisfecho por haber logrado en su primera jornada –la del viernes–en la convención el premio a la mejor obra del día. «Está genial que se unan los tattoos con la cultura urbana y popular», opinaba. Y ningún mejor ejemplo de esa fusión entre ambos mundos que Oscar Moon, tatuador presente en la convención y vocalista de la banda One Are Mono, con la que actuaba anoche. «Aunque quede fatal, me dan más alegrías los tattoos», confesaba poco antes de salir al escenario y ofrecer con el grupo una estimulante fiesta a quienes se acercarona escucharlos.

La corona de la noche era para el rapero Recycled J, que se la iba a llevar con el disfrute del numeroso y entusiasta público que arropó su concierto en la explanada central de Metrópoli. Muchísima gente muy joven y entregada por completo hizo de su viaje en directo una auténtica romería en la que vibrar, saltar, corear sus temas. Un excelente broche a un sábado histórico en el recinto ferial Luis Adaro.

