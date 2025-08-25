El Riverland cierra con llenazo y calor los festivales
60.000 personas abarrotaron el recinto de Arriondas en un fin de semana en el que la música se hizo fuerte entre un público joven que disfrutó del río y la acampada
A. Fernández
Lunes, 25 de agosto 2025, 06:40
Fin de la temporada de festivales con calor y con color. Por todo lo alto. Con Arriondas hirviendo y sirviendo música urbana, con el Sella hasta arriba de jóvenes buscando refresco a tanto sol sin brisa y a las largas noches de farra. El Riverland es el último gran festival del verano y echó de madrugada el cierre tras ver pasar a 60.000 personas por el recinto, a razón de 20.000 diarias. En sus escenarios y en sus zonas de acampada, en sus bares y en sus áreas de descanso se ha derrochado buen rollo y ganas de música urbana.
Noches largas fueron las del viernes y el sábado, con artistas como Guxo, Rojuu, Turrobaby, Raly, Rusowsky y Ultralágrima, pero ayer no se detuvo la cosa.
Un cartel amplio se programó para el fin de fiesta, que incluyó los nombres de Ardo 440, Barry B, Bon Calso, Disobey, Faenna, Grecas, John Pollón, L'Haine, Lua de Santana, Midas Alonso, Nerve Agent, Nico Misería, Pablo Chill-E, Çantamarta, Sticky M. A y Young Beef. Entre los 'rookies', Ethanno, Jime y TK Mami, sin olvidar a los djs. Pincharon ayerche Amygdala, Cencii, Royce Rolo, Skinyz y Parkineos.
Pocos días de verano quedan ya, y atrás quedan el Metrópoli, el Boombastic, con sus multitudes en Llanera; el Prestoso siempre más familiar que desplegó talentos en Cangas del Narcea, el rockero Tsunami que acercó a Gijón a los Sext Pistols, el siempre sesentero y garajero Yeyé, el decano de los festivales, o el Gijón Live que permitió despedir a Joaquín Sabina y aplaudir a Leiva, que bordó uno de los grandes conciertos del verano... Pero a falta de festivales, quedan las fiestas. San Agustín está en plena efervescencia y en septiembre se desplegará en Oviedo toda la música y la fiesta de San Mateo. No hay tregua.
