Todos los festivales de música del verano en Asturias: conciertos, fechas y lugares

La agenda del verano en Asturias no solo está llena de fiestas y romerías para todos los gustos; también, de festivales de música que permitirán disfrutar de referentes en estilos como el techno, la música urbana, el rock o el indie.

Las propuestas musicales para disfrutar este verano en Asturias son muchas y variadas y a ellas se suman los conciertos programados para animar, por ejemplo, la Semana Grande de Gijón, las fiestas de San Mateo en Oviedo, las noches del Club Náutico de Salinas o el Jardín Botánico Atlántico de Gijón.

27 de junio - 6 de julio Festival Metrópoli en Gijón

Tras el arranque que supuso el ovetense Vesu y sin apenas tregua, los amantes de la música en directo tienen otra cita en Metrópoli, que arranca en Gijón el viernes 27 de junio con Cycle y el asturiano Enol –que finaliza con este concierto su gira por España–, y que hasta el domingo 6 de julio será la sede por donde pasen We Are Mono y Recycled J (sábado 28); Carlos Ares y Juan Magán (domingo 29); Los Invaders y Juancho Marqués (lunes 30); El Duende Callejero y Molotov (martes 1); Bacilos y Fangoria (miércoles 2); Salistre y Álvaro de Luna (jueves 3); Paula Koops y Mikel Erenchun (viernes 4); Ramma y Luck Ra (sábado 5), para finalizar con la Bresh y Califato 3/4, que pondrán fin a la fiesta el domingo 6.

27 -29 de junio Zarréu Fest

Zarréu Fest, sestaferia cultural nel monte es el nombre del festival que se celebrará entre los días 27 y 29 de junio en Cerredo, enclavado en el Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. Corquiéu, Herbamora, Algaire, A Tralha da Terra de Montes, Skama la Rede, Expropiazión, DJs forman el cartel de un festival que, además de conciertos y actuaciones folclóricas, contará con exposiciones y presentaciones de libros, un mercado de productos agroalimentarios y artesanos de la comarca y juegos infantiles. Se habilitará también una zona de acampada. La entrada es gratuita.

4- 6 de julio Festival Internacional de Jazz de Bueño

El primer fin de semana de julio, del 4 al 6, Bueño celebra el XXIII Festival Internacional de Jazz. Ya han confirmado su participación Antonio Lozano Quartet, Jesse Davis Quartet, Green River Blues Band y Trio Valdés Legacy, entre otros. La asistencia a estos conciertos es, como todos los años, libre y gratuita.

16, 22 y 26 de julio Gijón Life

Aunque es un ciclo de conciertos y no un festival al uso, el Gijón Life será el marco de alguno de las actuaciones más destacadas del verano en Asturias. Joaquín Sabina, que hace ya tiempo colgó el cartel de 'no hay entradas', actuará en el parque de los Hermanos Castro el 16 de julio, en el marco de su gira de despedida 'Hola y adiós', mientras que Juan Luis Guerra lo hará el día 22; Leiva, por su parte, visitará la ciudad el día 26.

17 - 19 de julio Festival Boombastic en Llanera

El jueves 17 de julio arrancará otra de las grandes citas veraniegas para el público más joven, pues Llanera volverá a ser la sede del Festival Boombastic, un escenario por el que desfilarán artistas como Bad Gyal, Trueno, Tiago PZKy Omar Courtz el jueves 17; Estopa, Residente, Steve Aoki, Lia Kali, Lucho RK y Luck Ra el viernes 18 y Nicky Jam, Emilia, Gordo, L-Gante, Khea, Kaze, Enol y Marina Reche, el sábado 19, entre otros muchos emblemas de la música urbana actual.

17 - 19 de julio Tsunami Festival en Gijón

En las mismas fechas será el turno del festival que reúne a los amantes del rock, el Tsunami, que se celebrará en Gijón en el parque de los Hermanos Castro. Comenzará el jueves 17 con el Rock Away San Lorenzo y el concierto gratuito de Ramoñas, para recibir el viernes 18 a los célebres Thirty Seconds to Mars, al rapero Kase.O y a Hot Water Music y Zebrahead, entre otros. Terminará el sábado 19 con otros pesos pesados, los Sex Pistols junto a Frank Carter, que compartirán escenario con Refused, Carolina Durante, Bad Nerves y otros nombres comoHeavy Lungs, Alcalá Norte o Viva Belgrado.

19 - 27 de julio Festival Intercéltico de Avilés

El Festival Intercéltico de Avilés animará entre los días 19 y 27 de julio toda la comarca, pues, como es habitual, algunas de las agrupaciones participantes actuarán también en Pravia y Corvera. El cartel de este año incluye, entre otros muchos nombres, a la Orquesta Céltica Asturiana y las bandas de gaitas de Corvera, Güestia y Picos de Curopa; la banda Lume de Biquiera, la Bancina Turcipié y grupo de baile tradicional Esbardu; Ambás y Ramsés y Elizabeth Gollan H.D.

31 de julio - 3 de agosto Festival Surf, Music & Friends

Música y surf volverán a ser los ejes en torno a los que Salinas vivirá cuatro días de fiest, en contreto, del 31 de julio al 3 de agosto. Además de conciertos aún por anunciar, el Festival Surf, Music & Friends contará con foodtrucks, un mercadillo, cine nocturno y otras actividades.

1 - 2 de agosto La Grapa Black Music Festival en Avilés

Cada verano, Avilés cuenta con una completa programación de ocio y cultura. Una de sus convatorias ya imprescindible es La Grapa Black Music Festival, que permitirá disfrutar de conciertos de soul, blues, funk, R&B o jazz, entre otros estilos. Este año, este festival tendrá lugar los días 1 y 2 de agosto en el parque del Muelle y contará con las actuaciones de The Cinelli Brothers, Koko Jean & The Tonics, Jones & Kid, John Németh, Malted Milk, Aurora & The Betrayers y Little Boy Quique.

7 - 9 de agosto Prestoso Fest en Cangas del Narcea

Los días 7, 8 y 9 de agosto será el turno del Prestoso Fest, el festival de música independiente que se celebra en Cangas del Narcea. Los amantes de la música indie tendrán ocasión de disfrutar de Thus Love, Baiuca, Biznaga, Maestro Espada, Hinds, Fin del Mundo, Gorka Urbizu o Yahaira en un fin de semana que programa, además, visitas al monasterio de Corias y a la bodega Las Danzas.

8 - 9 de agosto Ewan Fest en Salinas

También el fin de semana del 8 y 9 de agosto se celebrará, en Salinas, una nueva edición del Ewan Fest, cuyos artistas están todavía por confirmar.

8 - 12 de agosto Luanco al Mar

Desde el 8 y hasta el 12 de agosto, Luanco al Mar acogerá músicos de la talla de Pignoise, Ara Malikian, Rozalén, Joaquín Pajarón y espectáculos como La granja de Zenón o Abba The New Experience.

14 - 17 de agosto Aquasella

Apenas dos días después, desde el 14 y hasta el 17 de agosto, Arriondas se convertirá en la capital de la música electrónica con el Aquasella y reclamos como Jeff Mills, Indira Paganoto, Lilly Palmer, Óscar Mulero, la leyenda del house Dave Lee FKA Joey Negro, o artistas de la escena techno como Stef Mendesidis live, Freddy K, Lady Machine o Cristian Varela.

15 -16 de agosto La Mar de Ruido en Avilés

Casi sin tiempo para reponerse y a las puertas de la Semana Grande de Avilés, la ciudad vivirá La Mar de Ruido. Será entre los días 15 y 16 de agosto en el parque del Muelle y ya está confirmada la participación de Kiss Experience, Saratoga, Baja California, Javier Ojeda (ex Danza Invisible), Jeff Espinoza & The Gypsy Runners y Rock and Rockets.

22 - 24 de agosto Riverland

Los días 22, 23 y 24 de agosto volverá la música a Arriondas con el Riverland, el festival para los amantes del trap y la música urbana, con artistas como Judeline, Agusfortnite2008+Stiffy, Albany, Ardo440, Barry B, BB Trickz, Bon Calso, D Valentino o Disobey.

22 - 23 de agosto Finde Grande en Playa Madre en Caravia

Y para poner punto y final a un verano lleno de música, el escenario de Playa Madre, en Caravia, acoge su Finde Grande, por donde pasarán La Fuga, Ultraligera, Colectivo Panamera, Inazio, Carlos Ares o Puño Dragón.

Más música de Oriente a Occidente

Los amantes de la música en vivo están de suerte, porque la nómina de festivales no acaba con los enumerados hata ahora. El rock y la música celta y tradicional, sobre todo, sonarán de Oriente a Occidente durante los meses de julio y agosto, aunque hay más:

Maízu Rock. 4- 5 de julio en Cangas de Onís.

Luarca Metal Day. 11-12 de julio

Una señora fiesta. 25-27 de julio, Piloña.

Festival Ye-yé, 24-27 de julio, Gijón

A Veiga Rock. 2 de agosto, Vegadeo.

Festival Unirock. 23 de agosto, Puerto de Vega.

Rockvera. 30 de agosto, Corvera.

Música en la calle. Los viernes hasta el 26 de septiembre, Pravia.

Festival de Bandes de Gaites Villa de Candás. Julio, Candás

Festival Intercéltico d'Occidente. Agosto, Tapia.

Noite Celta de Porcía. Agosto, El Franco.