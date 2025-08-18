El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La jornada del pasado sábado fue la más multitudinaria. Aquasella

Un Aquasella de récord

El festival cierra su 28 edición con más de 80.000 asistentes

E. C.

Lunes, 18 de agosto 2025, 20:21

La 28 edición de Aquasella bajó el telón el domingo 17 de agosto en la finca Merediz de Arriondas con la jornada de despedida ... del festival. Más de 80.000 personas han batido todos los récords del festival asturiano llegando desde el jueves 14 de agosto para ocupar la zona de acampada oficial, siendo las jornadas de viernes 15 y sábado 16 de agosto las que el festival ha contado con mayor asistencia de público en los tres escenarios. La organización calcula un impacto económico de más de nueve millones de euros, con más de 700 puestos de trabajo de contratación directa del festival, y destaca que el 80% de los proveedores han sido empresas asturianas, fundamentalmente de la zona de oriente.

