Un Aquasella de récord

La 28 edición de Aquasella bajó el telón el domingo 17 de agosto en la finca Merediz de Arriondas con la jornada de despedida ... del festival. Más de 80.000 personas han batido todos los récords del festival asturiano llegando desde el jueves 14 de agosto para ocupar la zona de acampada oficial, siendo las jornadas de viernes 15 y sábado 16 de agosto las que el festival ha contado con mayor asistencia de público en los tres escenarios. La organización calcula un impacto económico de más de nueve millones de euros, con más de 700 puestos de trabajo de contratación directa del festival, y destaca que el 80% de los proveedores han sido empresas asturianas, fundamentalmente de la zona de oriente.

El festival arrancó su última jornada con programación en todo el recinto de Arriondas a las 19.00 horas con el set de Valerie Santos en la Carpa La Real, comandada esta tercera noche por Real Ravers, para Nicsen arrancar el Escenario El Bosque poco después. Davo Black se encargaría de inaugurar el Escenario Open Air. Actuaciones como la de Dave Lee FKA Joey Negro en el Escenario El Bosque destacaron especialmente, junto a back to back exclusivos como el de Darius Syrossian B2B Olive F en este mismo escenario o Salomé B2B en el Escenario Open Air.

El Escenario El Bosque vivió grandes momentos con artistas nacionales como Cuartero o Dennis Cruz, el anticipado 15 aniversario en Aquasella de Héctor Llamazares o el cierre con Honeyluv. El turno para los pesos pesados de la jornada fue en el Escenario Open Air con la sucesión de nombres como Jeff Mills, Óscar Mulero o Héctor Oaks. Destacó un espectacular show de cierre por Indira Paganotto, que además debutaba esta edición en el festival.

Desde las primeras horas de la tarde, la Carpa La Real fue el espacio favorito para los sonidos más industriales de la mano de nombres como Bárbara Lago, el set de vinilos de Oguz o la asturiana Aída Blanco. Momentos estelares dejaron el set de Dexphase, Cassie Raptor o el cierre con Essan.