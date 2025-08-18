Seis detenidos, tres por tráfico de drogas y otros tres por violencia de género durante el Aquasella

B. López Lunes, 18 de agosto 2025, 14:34 Compartir

Seis detenidos en el Aquasella de Cangas de Onís: tres de ellos por tráfico de drogas y otros tres por violencia de género. Es el balance del dispositivo de seguridad desplegado por la Guardia Civil durante el festival de música electrónica que se celebra anualmente en la finca Merediz. Además se interpusieron 503 denuncias administrativas, 469 por tenencia y consumo de drogas en la vía pública.

Un total de 75.000 personas acudieron al evento de cinco días en el que hubo un total de 224 efectivos desplegados pertenecientes a diversas unidades de seguridad ciudadana y prácticamente la totalidad de las especialidades con que cuenta la Comandancia de Asturias.

Seis detenidos en dos días

Los arrestos por violencia de género se llevaron a cabo durante la madrugada del pasado 15 de agosto y los presuntos agresores causaron lesiones a sus parejas en sendas discusiones. La última detención por este motivo se produjo en la localidad de Cangas de Onís, lugar en el que tras una discusión, la pareja se había desplazado para pernoctar. Ya en la localidad canguesa, el hombre agarró y amenazó a su pareja y se ausentó del lugar. Momentos más tarde fue localizado y detenido.

Las detenciones por tráfico de drogas se sucediron durante las madrugadas del 15 y el 16 de agosto.

La primera de ellas se produjo el pasado viernes, cuando a un vecino de A Coruña de 22 años le intervinieron 8,1 gramos de cocaína que llevaba oculto en la ropa.

Ya en la madrugada del sábado, los gentes detuvieron a dos personas: un vecino de Guadalajara de 19 años al que se le intervinieron 17 pastillas de MDMA, 16,61 gramos de MDMA (cristal), 18,04 gramos de cocaína, 0,23 gramos de hachís y 763 euros; y una vecina de León de 34 años que portaba en el interior de su ropa 20 pastillas de color verde de una variante de MDMA.

503 denuncias

La Guardia Civil de Asturias también tramitó durante el festival 503 denuncias administrativas, 469 denuncias relativas a la Ley de Seguridad Ciudadana por tenencia y consumo de drogas en la vía pública, incautándose diversos tipos de sustancias (Cocaína, MDMA, Cristal, Hachís y Marihuana).

Otras nueve denuncias fueron a la misma ley y al Reglamento de Armas por portar armas blancas; dos denuncias a la Ley de Seguridad Ciudadana por desobediencia a agente de la autoridad; dos denuncias por venta ambulante; 15 denuncias de acampada ilegal y seis de otro tipo de normativa.